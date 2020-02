Botafogo-PB volta as atenções para Copa do Brasil

A vitória diante do Náutico no último sábado (8) pela Copa do Nordeste deixou o ambiente do Botafogo-PB mais leve. Antes da partida contra o Timbu, a equipe paraibana sofria duras críticas pelo desempenho nas quatro linhas, deixando o técnico Evaristo Piza pressionado.

Antes do confronto do último final de semana, foi cogitada a possibilidade de demissão do treinador, em caso de mais um tropeço jogando no Almeidão. Entretanto, o resultado positivo deu uma sobrevida ao técnico para seguir no cargo.

A partir de agora, o Belo se prepara para encarar o Atlético-BA, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida era para ter acontecido na semana passada, mas, devido a morte de um passageiro que embarcava no mesmo avião que a delegação alvinegra, o jogo teve que ser adiado.

Para avançar na competição nacional, o Belo precisa apenas de um empate. O fator financeiro também estimula o time paraibano. Em caso de classificação, o Botafogo-PB terá o lucro de R$ 540 mil. Internamente, a diretoria conta com a quantia para reforças as receitas do clube.

O Botafogo-PB enfrenta o Atlético-BA nesta quarta-feira (12), às 20h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas. A delegação alvinegra deve embarcar para o interior baiano um dia antes do confronto.