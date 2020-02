Após eliminação na Copa do Brasil, Guto Ferreira deixa comando do Sport

Após início de temporada abaixo do esperado e com eliminação precoce na primeira fase da Copa do Brasil para o Brusque, em Santa Catarina, o técnico Guto Ferreira não resistiu aos resultados e não é mais o comandante do Sport.

A diretoria do clube pernambucano se reuniu nesta quinta-feira (13) para decidir o futuro do treinador no Sport. A situação do técnico ficou insustentável após a eliminação na Copa do Brasil e por conta dos resultados na temporada.

Guto Ferreira não é mais o treinador do Leão. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, campeão pernambucano e vice-campeão da Série B pelo Sport, e deseja sorte em sua caminhada. #PST — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 14, 2020

Fora da competição mais rentável financeiramente, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo A da Copa do Nordeste com cinco pontos conquistados em três jogos. Além disso, ocupa a modesta quinta colocação no Campeonato Pernambucano.

Guto Ferreira chegou ao Sport durante o estadual do ano passado, quando assumiu a vaga deixada por Milton Cruz, então, demitido pela diretoria. Ao final, venceu o Náutico nos pênaltis na Ilha do Retiro e conquistou o 42° título do Campeonato Pernambucano pelo Leão. No segundo semestre, encarou a Série B, até então, maior desadio do clube no ano e conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro com um vice-campeonato.

Em quase um ano de trabalho no time rubro-negro Guto Ferreira fez 53 jogos, sendo 25 vitórias, 24 empates e seis derrotas. O próximo jogo do Leão é o Clássico dos Clássicos no sábado (15), às 18h, contra o Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.