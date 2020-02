Após empate, Tiago Nunes pede evolução no Corinthians: “Temos que mudar a fase e vencer”

O Corinthians recebeu o Santo André na Arena Corinthians em Itaquera na noite desta quarta-feira (26) e empatou a partida em 1 a 1. Na partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2020, Boselli garantiu o empate por 1 a 1 nos acréscimos do segundo tempo, após Ronaldo abrir o placar ainda no primeiro tempo.

Após a partida, o técnico alvinegro Tiago Nunes falou sobre o desempenho da equipe à imprensa:

"Mesmo com o campo molhado, poderíamos ter vencido. As pessoas têm falado muito em finalizações e o Corinthians finaliza muito. Nosso time tem problema com o aproveitamento. Adversários criam pouquíssimo e fazem o gol. Estamos tentando achar um padrão nos gols sofridos. A gente produz para vencer, mas falta o detalhe do gol. Esse é o sentimento: poderíamos. Somente com persistência e repetição é que podemos sair dessa", comentou ao analisar o comportamento do Corinthians em campo, destacando a necessidade de uma maior efetividade nas conclusões a gol da equipe.

Tiago Nunes admitiu preocupação com a situação do alvinegro no Paulistão após o empate:

"Preocupa. Precisamos buscar pontos para classificar. Não podemos ficar pensando só nas chances criadas. Temos que mudar a fase e vencer. Sem resultado, não classificamos. Já aconteceu outras vezes e faz a pressão aumentar", comentou em relação a possibilidade de terminar a rodada na lanterna do grupo D caso Bragantino e Ferroviária vençam suas partidas.

No entanto, o técnico frisou que o trabalho no clube ainda está no início e que os resultados irão aparecer em breve:

"O Corinthians, a exemplo de outras épocas, está sendo reformulado. Estamos mudando jogadores, reaproveitando outros. Estamos tentando reestruturar (...) Não adianta cair na cilada de mudar a cada coisa que não dá certo. Só repetição e tempos vamos superar isso", disse.

O próximo desafio do Corinthians é no sábado, 07 de março, contra o Novorizontino no estádio Jorge Ismael Di biasi, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista 2020.