Craque do jogo, Everton Ribeiro exalta eficiência do Flamengo: "Tivemos capricho"

A Libertadores chegou chegando na agenda do Flamengo. Na Colômbia, o Junior Barranquilla tentou se impor através da força, mas o time de Jorge Jesus conseguiu ser superior com qualidade, técnica e Everton Ribeiro inspirado, autor de dos dois gols cariocas na vitória por 2 a 1.

Camisa 7 rubro-negro, ele às vezes é menos falado que seus companheiros Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Nesta quarta-feira (4), essa história foi diferente, e o astro da noite foi o "Inteiro". Ele deu apenas dois chutes a gols: dois gols marcados. A letalidade de Everton Ribeiro foi esplêndida com duas finalizações de pé esquerdo que exalaram categoria e frieza aos 6' e 79'.

Depois do jogo, o meio-campista disse que estava difícil prender a bola no ataque do Flamengo devido à força colombiana. Ele também elogiou a eficiência do time carioca quando com as chances de gol.

"O time deles é muito forte fisicamente, estava difícil de segurar a bola de costas. Mas a gente conseguiu ser fatal. Nas bolas que tivemos, tivemos capricho para fazer o gol. E está todo mundo de parabéns. Graças a Deus começamos com o pé direito. É seguir em frente, fortalecendo e crescendo a cada vez."

Agora o Flamengo tem o Botafogo pela Taça Rio do Campeonato Carioca no sábado (7) e depois, quarta-feira (11), volta à Libertadores, mas contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã, às 21h30.