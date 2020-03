Com poucos minutos em campo, Elton garante vitória do Sport sobre Santa Cruz

O Sport respira como quarto colocado, com 9 pontos, na tabela de classificação do Grupo A na tarde deste sábado (7), depois de obter vitória diante o rival local Santa Cruz por 1 a 0 com gol de Élton. Por outro lado, o Cobra Coral amarga na sexta colocação, com 7 pontos, seis de diferenças do líder do Grupo B, Confiança.

Com o resultado o Sport tem seu próximo adversário o Ceará no oitavo jogo da Lampions League, no próximo sábado (14), às 16h (Brasília), na arena Castelão. Já o Santa Cruz decide quem será o novo campeão pernambucano na quarta-feira (11).

Primeiro tempo equilibrado

O jogo começou com o Sport tentando atacar, mas pecava em momentos cruciais. Aos 7 minutos, Sander deu um lindo chapéu em Chiquinho, mas ao apanhar da bola e deixou ela sair pela linha lateral.

Com dificuldades, foi o Santa que chegou primeiro ao gol com Toty avançando pela direita e cruza na cabeça de Maycon Felix, que quase abre o placar, a bola passou perto mas não entrou.

No decorrer da partida, rendeu lambanças do alvinegro e uma superioridade do time rival. O que dá de se explicar pela péssima campanha do leão, sexto na tabela do Campeonato Pernambucano, com 8 pontos, em contraposição ao Santa Cruz, líder com 19 pontos.

No último momento perigoso da primeira etapa, aos 47, Chiquinho cobrou falta de muito longe, e obrigou o goleiro Polli fazer uma grande defesa.

Foto: Anderson Stevens/Sport Recife/Divulgação

Sport no sufoco obtém a vitória

As equipes voltaram ao gramado com fome de bola, mas o que se obteve foram as contínuas tentativas do alvinegro pernambucano nos primeiros trinta minutos de jogo.

Nos 21 do segundo tempo, André achou Victor Rangel livre na área do Sport, mas o atacante chuta em um tiro que vai em direção para tudo, menos a baliza.

Aos 29 minutos, Hernane tentou o passe para Jonatan Gómez e mas o zagueiro William Alves tirou. O que ninguém imaginava, é que um minuto depois Rithiely sairia do campo e Elton entraria. A substituição surtiu efeito, pois, quatro minutos após esse lance, Marquinhos avançou até a área e rolou para Elton, que dominou e bateu no canto esquerdo do goleiro Maycon Cleiton.

No restante da partida, virou um duelo de ataque contra defesa do Santa Cruz. A falha obteve na falta de pontaria dos jogadores do Sport o que fez o resultado não sair do 1 a 0.