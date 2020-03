São Paulo vence LDU na estreia em casa e chega à vice-liderança do Grupo D da Libertadores 

São Paulo e LDU se enfrentaram, na noite desta quarta-feira (11), pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores, no Estádio do Morumbi. O Tricolor venceu a partida por 3 a 0, conquistando seus três primeiros pontos na competição.

O mandante teve um bom aproveitamento no começo da primeira etapa do jogo, conseguindo jogar com inteligência e criar boas chances, diferente da LDU, que não apresentou ameaça para a equipe são-paulina.

Aos 11 minutos, a arbitragem marcou pênalti para a equipe do São Paulo após toque de mão de Guerra dentro da área. Reinaldo bateu firme no canto direito. O goleiro caiu para o lado certo, mas não conseguiu fazer a defesa e o Tricolor abriu o placar.

Apenas um minuto depois, Reinaldo cruzou para Daniel Alves, que bateu de primeira e marcou o segundo do São Paulo na noite.

Aos 22, Daniel Alves tocou para Pato, que estava dentro da área, livre. O atacante marcou, mas estava em posição de impedimento e o jogo já estava paralisado.

Pouco depois do segundo gol, a equipe recuou e, somente aos 37 minutos, o São Paulo conseguiu criar outra grande chance. Daniel Alves arriscou cobrança de falta de longe e o goleiro Gabbarini teve trabalho para afastar o perigo e impedir o adversário de ampliar a vantagem.

No final da primeira etapa, a LDU começou a apresentar ameaça. Aos 40, Sornoza cobrou falta para dentro da área e Tiago Volpi conseguiu desviar a bola, impedindo a LDU de marcar. No minuto seguinte, Ayala cruzou para a área e o goleiro são-paulino conseguiu afastar mais um perigo.

No segundo tempo, o São Paulo jogou com maior posse de bola e tentou buscar espaços na defesa adversária e, assim como no começo da primeira etapa, a LDU não apresentou nenhum perigo para a equipe tricolor.

Aos 15 minutos, o São Paulo marcou o terceiro. Pato tocou para Vitor Bueno, que cruzou para Igor Gomes na área. O jogador bateu de primeira e ampliou a vantagem do time.

Aos 45, Hernanes tocou para Pablo, deixando-o cara a cara com o gol, mas o atacante demorou para finalizar e a defesa da equipe equatoriana conseguiu travar o jogador. Nos acréscimos, Daniel Alves tocou para Pato, dentro da área, que bateu com força, mas a bola pegou na trave e foi para fora.

A próxima partida do São Paulo é contra o Santos, no próximo sábado (14), às 19h, pelo Campeonato Paulista, também no Morumbi. Pela Libertadores, o Tricolor enfrenta, na próxima rodada, o River Plate, em casa, na próxima terça-feira (17), às 21h30.