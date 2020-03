Na estreia de Sampaoli, Atlético-MG vence Villa Nova-MG fora de casa

Na estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Atlético-MG venceu o Villa Nova-MG por 3 a 1, no Estádio Castor Cifuentes, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro.

Com o resultado, o Galo chegou aos 18 pontos e vai dormir na vice-liderança, que poderá ser perdida para o América-MG, que joga neste domingo, contra a Patrocinense.

Já o Leão permanece na 10ª colocação, com 4 pontos, mas também poderá ser ultrapassado neste domingo, caso o Coimbra vença o Cruzeiro no Mineirão.

Início animado, mas com dificuldades

O Galo já havia começado o jogo com uma cara diferente e não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo aos dois minutos, em uma jogada trabalhada, Hyoran avançou e tocou para Nathan já dentro da área. Como estava com pouco ângulo, ele rolou para trás e Di Santo balançou as redes.

Contudo, apesar do início animador, o Atlético-MG teve dificuldades na saída de bola, o que deixou Sampaoli preocupado. Nas poucas chances que chegava, o Villa Nova não conseguia aproveitar.

Aos 42 minutos, em boa triangulação do ataque, Di Santo tocou para Ricardo Oliveira, que mandou pra área. Hyoran recebeu, chutou na trave, mas, no rebote, Savarino fez o primeiro gol com a camisa alvinegra.

Etapa final

Seguro e bem no jogo, Nathan mostrava serviço para o novo treinador. Aos 11' da etapa final, após receber passe de Ricardo Oliveira, deixou a bola limpa para o lateral-esquerdo Guilherme Arana também marcar o primeiro dele com a camisa atleticana.

O Galo ainda desperdiçou um pênalti com Ricardo Oliveira, que poderia ter deixado o time em uma situação bem confortável na partida. Porém, foi o Leão quem diminuiu no jogo. Após ficar de cara a cara com o também estreante goleiro Rafael, David tocou de leve, a bola ia entrando, mas Zé Eduardo não perdeu a oportunidade e descontou para os mandantes.