Em busca de recuperação na Série B, Sampaio Corrêa recebe embalado CSA

O Sampaio Corrêa recebe o embalado CSA, neste sábado (3), no Estádio Castelão, em São Luís, às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Bolívia soma apenas oito pontos, e precisa urgentemente de uma vitória para sair da zona de rebaixamento, já que a equipe ocupa a 19ª posição.

Diferente do Azulão de Mutange, que esteve na lanterna da competição, mas vem de três vitórias consecutivas, chegou aos 13 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Em busca da evolução e da vitória para sair do z4

Com três jogos a menos que os rivais. As partidas foram adiadas em virtude do alto número de contaminados com a Covid-19 na equipe, o Sampaio Corrêa precisa de uma vitória para sair da incomoda posição na tabela.

A Bolívia Querida vem de empate na rodada passada diante do Guarani, adversário direto nessa luta. Para a partida diante do CSA, o técnico Léo Condé deve repetir a mesma escalação da rodada passada. A boa notícia é que o departamento médico do clube está totalmente vazio. O último jogador a sair foi Thiago Santos, que já retornou aos treinos e deve ser opção no banco de reservas.

O zagueiro Daniel Felipe fez questão de destacar a importância de vencer a partida. O jogador diz que a equipe precisa aproveitar a evolução que vem tendo nas últimas partidas

"A gente sabe que é um jogo muito importante para nós. Estamos evoluindo, com uma sequência boa dentro da competição. Acredito que com uma vitória contra o CSA a gente vai conseguir sair dessa zona. A gente espera manter a entrega em cima do CSA para conseguir a vitória", disse Daniel Felipe.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Gustavo; Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luís, Vinícius Kiss e Marcinho; Gustavo Ramos, Pimentinha e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé.

Em busca da quarta vitória consecutiva

O CSA está em plena recuperação. Após a saída do técnico Argel Fuchs, o Azulão de Mutange somou três vitórias consecutivas e deu um salto na classificação. Agora, a ordem é manter o ritmo e se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

A equipe alagoana vem de vitória por 1 a 0 diante do Vitória, no Barradão, na última rodada.

O time alagoano viajou para São Luís nesta sexta e está pronto para enfrentar o Sampaio Corrêa. O técnico Mozart Santos não tem novos desfalques para o duelo e vai repetir a escalação da equipe.

O treinador ainda ganhou mais um reforço. O zagueiro Ignácio, emprestado pelo Bahia, foi regularizado na CBF, mas só vai ficar à disposição na próxima semana.

Na última entrevista, Mozart Santos destacou que achou o time mais equilibrado na partida contra o Vitória. Ele ressaltou que a boa fase da equipe azulina se deve a atitude dos jogadores.

“O fator preponderante para essa boa fase foi a atitude dos jogadores. Valorizamos o trabalho individual em prol do coletivo”, comentou o treinador.

Provável escalação do CSA: Matheus Mendes; Diego Renan, Cléberson, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Pedro Júnior, Rodrigo Pimpão e Paulo Sérgio. Técnico: Mozart Santos.