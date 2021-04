Yago exalta vitória do Cuiabá e quase garantia do acesso: "Importante para seguirmos em busca do objetivo"

O Cuiabá venceu o Paraná por 2 a 0 nesta terça-feira (19), no Durival Britto, em Curitiba/PR. O duelo foi válido pela 36ª e antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado, inclusive, aproximou a equipe da Série A. O segundo gol do Dourado foi marcado por Yago, que entrou no lugar de Marcinho. Ao final da partida, o atacante comemorou a vitória.

“Vitória muito importante para a nossa caminhada. Temos mais um jogo em casa que pode definir o nosso acesso. Temos muita coisa pela frente e esse resultado foi muito importante para seguirmos em busca do objetivo” disse o atacante.

Com o resultado, o Cuiabá se manteve em terceiro lugar, agora com 61 pontos. O próximo compromisso do Dourado é contra o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (22). O duelo, válido pela 37ª rodada da Série B, será na Arena Pantanal, às 21h30. Apenas um ponto é necessário ao clube do Mato Grosso para garantir o acesso inédito à elite do futebol brasileiro.