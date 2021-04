América-MG empata com Confiança e se complica na briga pelo título

Neste sábado (23), o América-MG empatou o quarto jogo seguido e se complicou na busca pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho não saiu do 0 a 0 com o Confiança, no Batistão, e continua na vice-liderança, com 70 pontos. A líder Chapecoense, que também tem 70 pontos, ainda joga nesta rodada, contra o Operário nesta segunda-feira (25).

Poucas chances

O primeiro tempo entre as duas equipes foi de bastante estudo, com poucas reais chances de perigo. Os goleiros não tiveram que fazer intervenções importantes. O Confiança teve bastantes dificuldades em criar jogadas, e arriscou de fora da área quase que durante os 90 minutos.

A primeira boa oportunidade construída ocorreu com os visitantes aos 32 minutos, numa tabela de Felipe Azevedo e Rodolfo, mas que a devolução acabou sendo forte demais. Pelo lado do Dragão do Bairro Industrial, Serginho cabeceou livre aos 41, porém a bola acabou indo pra fora.

Quarto empate seguido

Única equipe com pretensões do campeonato, já que o Confiança não corre risco de cair nem subir, o América-MG ditou o jogo na maior parte do tempo. Só a vitória interessava. O time sergipano até teve algumas oportunidades de contra-ataque, mas errava último passe.

Aos 25 minutos o Coelho balançou as redes com Rodolfo, após um passe de Eduardo Bauermann, mas o bandeira marcou impedimento. Em dois lances, aos cinco e 44 minutos, os jogadores do América-MG reclamaram bastante de uma possibilidade de pênalti em Rodolfo e Neto Berola, respetivamente.

Praticamente no último minuto de jogo, numa falta, Marcelo Toscano acertou um chute na barreira, enquanto Ademir estava livre para receber na ponta. O lance acabou gerando uma discussão entre os dois atletas após o apito final do árbitro. O América-MG acumulou o quarto empate seguido na competição.

Situação e agenda

Tranquilo na tabela, o Confiança continua na 14ª posição, agora com 46 pontos. Na última rodada, o adversário será justamente a Chapecoense, na Arena Condá. O América-MG, por sua vez, fechará sua participação na Série B em casa, com o Avaí. Todos os jogos da 38ª rodada serão no dia 29 de janeiro, às 21h30. Diante da situação, o time mineiro precisa vencer na última rodada se quiser continuar sonhando com a taça, além de torcer para que a líder não some pontos.