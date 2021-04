Desde 2019 no Caxias, Juliano fala sobre expectativa para nova temporada

Titular do Caxias e capitão da equipe desde 2019, o volante Juliano, ex-Internacional, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, revelou viver uma expectativa grande para a próxima temporada. Segundo o jogador, que vem fazendo ótimas atuações com a camisa do clube gaúcho, a meta é crescer ainda mais no grupo.

“Estou vivendo uma expectativa grande para a próxima temporada. Esses dois anos que estive no Caxias já foram muito bons, sempre atuando e em alto nível. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Agora é manter isso para que em 2021 as coisas aconteçam como estou planejando", afirmou.

Juliano ainda falou sobre o bom momento que vive.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. É um momento especial que estou vivendo e especo manter isso em 2021", disse.