Após boa passagem pela Europa, atacante Marcelinho projeta temporada no Aimoré

O Aimoré conta com boas contratações para essa temporada. Uma delas é o atacante Marcelinho, de 26 anos de idade, que chega para reforçar o ataque do clube Índio Capilé. O atleta teve destaque no clubes por sua versatilidade. Ele disputou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Globo FC e o Campeonato Paulista A2 pelo Juventus na temporada 2020. Além disso, ele possui experiência em competições nacionais atuando no CRB e Guarani. Marcelinho ainda tem uma passagem no Velho Continente, em que disputou a Europa League pelo Birkirkara, de Malta, em 2019.

A sua temporada em Malta foi a melhor da carreira, onde ele se destacou por marcar gols para ajudar a equipe. Com força, qualidade na finalização e bom desempenho nos dribles, Marcelinho diz que é versátil:

Marcelinho: “Tive uma experiência muito boa fora do país, onde aprendi muita coisa, aprendi a jogar como segundo atacante, aprendi a jogar como um meia atacante, achei que teria dificuldades em questão de adaptação, mas me adaptei muito rápido, porque é um país muito parecido com o Brasil, tem tudo! Então não tive dificuldades em Malta."

Além de falar a respeito da sua boa passagem na Europa, Marcelinho projetou a temporada no clube gaúcho e também voltou a comentar da evolução que teve na Europa.

O Campeonato Gaúcho é um dos grandes estaduais do país, ou seja, uma grande vitrine. Quais são seus objetivos junto ao Aimoré?

Marcelinho: ‘’Meu maior objetivo é buscar o título do Gauchão. Sabemos que vai ser difícil, mas pela equipe que a gente tem,, eu acredito que temos total capacidade de chegar no objetivo final que é o título."

Sua passagem com destaque na Europa pode ser um ponto positivo para o seu sucesso no clube, uma vez que você está mais experiente. De que forma esse bom histórico pode te ajudar em campo?

Marcelinho: ‘’Acredito que todo jogador que passa pela Europa sempre traz na bagagem experiência, maturidade e uma outra visão do futebol. Penso que posso agregar muito para o clube e para o elenco nesse sentido."

Com previsão de início no dia 27 de fevereiro, o Aimoré estréia no Campeonato Gaúcho diante do Brasil de Pelotas, no Estádio Bento de Freitas.