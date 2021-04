Por vaga na pré-Libertadores, Grêmio e Athletico medem forças em Porto Alegre

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Athletico-PR na noite deste domingo. As equipes, que miram vaga na Libertadores da América, entram em campo às 18h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela penúltima rodada da competição.

Reforço na defesa

O time gaúcho é sétimo colocado, com 56 pontos. A equipe vem de derrota diante do São Paulo e precisa vencer para continuar brigando por classificação para a Libertadores 2021.

Para o confronto com os paranaenses, Renato Portaluppi conta com o retorno do zagueiro Kannemann, que se recuperou de lesão. Por outro lado, Alisson é desfalque, pois levou o terceiro cartão amarelo na última rodada. Pinares, expulso no último jogo, e Luiz Fernando, lesionado, entram na lista.

O técnico comandou o último treino na manhã deste sábado e deve mandar a campo Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon e Matheus Henrique; Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Desfalque na casamata

O Furacão é nono colocado, com 50 pontos. Na última rodada venceu o Atlético-GO e segue na luta por um lugar na competição mais importante da América.

O desfalque do clube para a rodada é na casamata. O técnico Paulo Autuori testou positivo para Covid-19 e não comandará o time. Na equipe, os mesmos atletas da última rodada seguem à disposição.

Sem novos desfalques, a equipe que começa a partida deve ter Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Vitinho, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.