Victor destaca gratidão pelo Atlético-MG após despedida dos gramados com vitória

Ainda sem técnico desde a saída de Jorge Sampaoli, que foi para o Olympique de Marselha, o Atlético-MG construiu uma vitória por 3 a 0 diante da URT neste domingo (28).

A torcida atleticana vivenciou uma mistura de sentimentos neste final de semana. No mesmo dia em que o lateral esquerdo Dodô iniciou sua trajetória com a camisa alvinegra, o goleiro Victor pendurou as chuteiras no dia em que completou 424 jogos. O ciclo dele no clube continua, visto que a partir de agora assume a função de gerente de futebol.

"Gratidão é palavra que define por tudo que o futebol proporcionou. Pensei muito em tomar a decisão, fico com a sensação de um dever cumprido por ter deixado um legado. Feliz de deixar o clube numa condição melhor que cheguei, com grandes jogos e conquistas", afirmou Victor, visivelmente emocionado.

O Atlético-MG entrou em campo com um time diferente do que estava jogando o Campeonato Brasileiro. As mudanças começaram fora das quatro linhas, com Lucas Gonçalves e Éder Aleixo comandando a equipe interinamente enquanto a diretoria trabalha na contratação do substituto de Sampaoli.

Dentro de campo, Diego Tardelli foi escalado como titular e correspondeu às expectativas da torcida ao abrir o placar. Ele marcou de carrinho, ao desviar um cruzamento de Marrony. O ex-atacante do Vasco ampliou no segundo tempo e Echaporã completou a vitória do Atlético-MG. Além dele, outros jovens da base ganharam oportunidades, casos do lateral Matheus Lima, do meia-atacante Iago Oliveira e dos atacantes Felipe Felício, Júlio César e Sávio.

Classificação e próximos jogos

Maior campeão mineiro, o Atlético busca o 46º título estadual. Logo na quarta-feira (3) o time reencontra a Tombense, finalista da edição de 2020.

Único time a levar três gols na primeira rodada, a URT ocupa a lanterna do Campeonato Mineiro. Boa Esporte e Patrocinense também perderam na abertura. O objetivo é ficar entre os oito primeiros para avançar à fase final.