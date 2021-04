Na Vila Belmiro, Santos encara Deportivo Lara em jogo de ida na segunda fase da pré-Libertadores

Depois de ser o vice-campeão da última Libertadores, o Santos entra em camo para sua estreia na edição 2021 às 19h15 desta terça-feira (9) contra os venezuelanos do Deportivo Lara, na Vila Belmiro. A partida é válida pela segunda fase da pré-Libertadores — ou seja, quem avançar aqui, ainda precisa passar pela terceira fase da pré para poder entrar nos grupos da competição.

AO VIVO: acompanhe todas as informações e todos os lances de Santos x Deportivo Lara pela Libertadores.

Derrotado na finalíssima da edição passada pelo Palmeiras, no Maracanã, o Santos começa a atual Libertadores em busca de uma vaga na fase de grupos. Se eliminar o Deportivo Lara, o Peixe ainda precisará vencer Universidad de Chile ou San Lorenzo na próxima fase para avançar aos grupos.

A equipe do técnico argentino Ariel Holan ainda não venceu nesta temporada: são dois empates e uma derrota até o momento no Campeonato Paulista. Lembrando que o treinador estreou no último sábado sofrendo uma goleada de 4 a 0 para o São Paulo.

Enquanto isso, o Deportivo Lara ainda não estreou oficialmente na época 2021. O time venezuelano disputou apenas amistosos, mas as competições no país ainda não foram iniciadas. A partida contra o Santos, então, será o primeiro confronto oficial do time neste 2021.

Santos em formação com Ariel Holan

O Santos começa a Libertadores com algumas mudanças em relação ao time que foi a campo na final da última edição. Sem os negociados Lucas Veríssimo e Diego Pituca, o Peixão também tem desfalques por problemas médicos, como o atacante Marinho. Assim, Ariel Holan ainda busca uma nova formatação para a equipe.

Provável escalação do Santos: John Victor (João Paulo); Sandro (Balieiro), Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Ângrlo, Lucas Barage e Jean Mota. Técnico: Ariel Holan.

Desfaques: Laércio, Madson, Kaio Jorge, Jobson, Carlos Sánchez e Raniel (departamento médico). Marinho, de volta após Covid-19, ainda segue indisponível. Pará ainda está isolado por causa do novo coronavírus.

Deportivo Lara estreando na temporada

Fundado em 2009, o time venezuelano estreia seu novo técnico contra o Santos. O argentino Martin Brignani ainda não dirigiu o Deportivo Lara em nenhum jogo oficial. Lembrando que os campeonatos locais da Venezuela terminaram em dezembro e só voltam a ser disputados em abril. Neste tempo, o Lara jogará amistosos e a Libertadores, com praticamente todo o elenco à disposição.

Provável escalação do Lara: Curiel; Meleán, Cristopher Rodríguez, Jonathan España e Sifontes; Manzano, Bueno, Darwin Gómez e Barrios; Gilson Salazar e Ángel Sánchez. Técnico: Martin Brignani.

Desfalque: Francisco Vences (lesionado).

Arbitragem de Santos x Deportivo Lara

Árbitro: Andres Matonte

Assistente 1: Carlos Barreiro

Assistente 2: Horacio Ferreiro

VAR: Enrique Caceres