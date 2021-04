Santos derrota Ituano vence a primeira no Campeonato Paulista

O Santos venceu o Ituano, por 2 a 1, neste sábado (13), na Vila Belmiro. O duelo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe abriu o placar com Lucas Braga. Branquinho empatou logo em seguida. Mas Vinícius Balieiro garantiu a vitória dos donos da casa.

Primeiro tempo

A primeira chegada foi do Santos, aos quatro minutos. Após cruzamento, Marcos Leonardo chutou. A bola desviou e quase encobriu o goleiro Edson. Já a resposta do Ituano foi aos sete, com Bruno Lopes. O atacante recebeu o passe e avançou. Mas John fez a defesa. O Peixe saiu na frente aos 13’, com Lucas Braga. Após cobrança de escanteio, o atacante apareceu na área e desviou para o fundo das redes. No entanto, a vantagem durou pouco. Já que, aos 15’, o Galo empatou com Branquinho. Bruno Lopes recebeu o passe e deixou para o companheiro balançar as redes.

Em busca do segundo, aos 19’, o Santos foi ao ataque, mais uma vez com Lucas Braga. O atacante recebeu o cruzamento e chutou de primeira, mas Edson ficou com a bola. Aos 26’, foi a vez de Gabriel Pirani arriscar o chute. A bola bateu na zaga adversária e saiu em escanteio. Já o Ituano quase marcou o segundo, novamente com Branquinho. Todavia, o goleiro do Santos salvou. Aos 32’, o Peixe voltou a frente no placar, com Vinícius Balieiro. Após jogada de Jean Mota, o lateral pegou a sobra e marcou o segundo dos donos da casa. Nos minutos finais, a equipe ainda marcou mais um, com Marcos Leonardo, mas a arbitragem marcou impedimento.

Segundo tempo

Logo no início, aos três minutos, o Galo foi ao ataque com Branquinho. O atacante recebeu o passe de Bruno Lopes e chutou, para a defesa de John. Já aos 10’, chegaram novamente, dessa vez com Tárik, que pegou a sobra e mandou por cima do gol. Ainda em busca do empate, aos 20’, Roni tentou o chute, mas foi travado pela marcação adversária. Seguindo no ataque, aos 22’, Léo Santos desperdiçou mais uma ao cabecear para fora.

Com o Santos caindo de produção, os visitantes passaram a ter mais finalizações, 15 contra 12 do Peixe. Inclusive, apenas uma dos donos da casa foi no segundo tempo, mas ainda seguiam com mais posse de bola. Aos 33’, o Santos tentou o contra-ataque. Soteldo avançou e tocou para Lucas Braga, que chutou e Edson fez ótima defesa. Inclusive, o atacante teve mais uma boa oportunidade aos 46’, mas o arqueiro do Ituano fez mais uma ótima defesa.

E agora?

Com o resultado, o Santos conquistou sua primeira vitória no Paulistão e chegou aos cinco pontos. No entanto, segue na terceira posição do Grupo D. Já o Ituano segue com sete pontos e líder do Grupo C.