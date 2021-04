Destaque do São José-RS, Sallinas traça metas no Gauchão

Apesar de já conhecer o Campeonato Gaúcho, quando atuou pelo Juventude em 2019, com a camisa do São Jose-RS Sallinas fez sua primeira partida pelo clube no último final de semana e foi eleito pelos torcedores do Zeca como melhor da equipe. Na oportunidade, o time superou o Aimoré por 1x0, jogo válido pela 4ª rodada do Estadual.

O defensor foi mais eficiente nos desarmes e interceptações, tanto por baixo quanto pelo alto. Após duas derrotas consecutivas, Victor comentou sobre a necessidade dos três pontos de forma imediata e falou também o que vinha faltando para a equipe:

“Nós sabíamos da importância desse jogo para a sequência do campeonato, eu me preparei muito para esse momento e pude contribuir para a vitória hoje. Tivemos uma consistência defensiva muito forte contra o Aimoré. Nas partidas anteriores, perdemos pelo resultado simples e não acredito que a defesa seja apenas os dois zagueiros, um time consistente marcam os 11 juntos e no domingo nosso coletivo funcionou. Facilitando nosso trabalho lá atrás”, ponderou.

Na preparação do jogo contra o Brasil de Pelotas, sexta-feira às 20hrs no Francisco Novelleto, além da motivação de vir de vitória, o São José-RS jogará como mandante dessa vez, mesmo que sem torcida, Sallinas falou de forma o Zeca pode ter uma pequena vantagem na partida:

“Estamos levando como uma final, o nosso fator “casa” tem que valer nessa hora, temos o único campo sintético do Gauchão e treinamos nele todo dia. Aqui temos que nos impor e não podemos perder ponto”, concluiu.