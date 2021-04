Atlético-GO vence Galvez sem sustos e avança na Copa do Brasil

O Atlético-GO venceu o Galvez por 3 a 1 nesta quarta-feira (17), na Arena Pantanal e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O Dragão saiu na frente no primeiro tempo, com Zé Roberto. Wellington Rato e Danilo Gomes marcaram os outros gols logo no início da etapa complementar. Geovani diminuiu para o Imperador.

Atlético-GO sai na frente

A partida começou equilibrada, com as equipes marcando bem. Aos 15, o Atlético-GO teve uma cobrança de escanteio a seu favor, mas a defesa adversária fez o corte. Já aos 21, foi o Galvez que tentou abrir o placar na bola parada, mas também sem sucesso. Mas foi o Dragão que abriu saiu na frente. Aos 31, Zé Roberto recebeu o cruzamento e mandou de primeira para o fundo das redes.

Com o gol, o Imperador precisaria de pelo menos dois gols, já que, na primeira fase, a vantagem do empate é para a equipe visitante. No entanto, foi o Atlético que quase chegou ao segundo. Aos 42, Dudu cruzou para a área, mas Roberson errou na hora de finalizar. Nos minutos seguintes da primeira etapa, o Dragão passou a administrar a vantagem.

Dragão garante a vaga no início da etapa complementar

O segundo gol do Atlético-GO foi logo aos dois minutos do segundo tempo, com Wellington Rato. Após chute de Danilo Gomes, o goleiro Wadson fez a defesa. Mas, no rebote, o camisa 10 balançou as redes. O terceiro foi aos seis, com o próprio Danilo Gomes. Já que, após erro na saída de bola do Galvez, o atacante recebeu o passe e marcou, deixando a classificação ainda mais encaminhada.

Aos 13, o Imperador diminuiu com Geovani. Dessa vez, o erro foi na saída de bola do Dragão e, na sequência, Felipe chutou. O goleiro Kozlinski deu rebote e o meia diminuiu para os donos da casa. Em busca do empate, o Galvez foi ao ataque, mas sem sucesso. Enquanto o Atlético-GO voltou administrar o resultado nos minutos finais da partida.

E agora?

Com o resultado, o Atlético-GO enfrenta o vencedor do duelo entre Santa Cruz-RS x Joinville na próxima fase. As datas das partidas devem ser confirmadas nos próximos dias pela CBF. Enquanto isso, volta suas atenções para o Campeonato Goiano. Já que enfrenta o Itumbiara no dia 20 de março, pela quinta rodada do Estadual. Enquanto o Galvez aguarda o início do Campeonato Acreano.