Cuiabá empata com Sergipe e avança na Copa do Brasil

Sergipe e Cuiabá empataram sem gols nesta terça-feira (16), no estádio Etelvino Mendonça. O duelo foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Por ser o visitante, o Dourado, quadrifinalista em 2020, tinha a vantagem do empate e avançou na competição.

Cuiabá começa melhor, com mais chances de gol

O Sergipe chegou aos 12, com Paulinho. Após passar por dois marcadores, o atacante chutou, mas o goleiro Walter fez a defesa. Ao passo que a resposta do Cuiabá foi aos 19, com Auremir. Elvis cobrou escanteio e a bola ficou com o volante, que chutou. Dessa vez foi o goleiro Marcão que fez boa defesa. Inclusive, o arqueiro salvou mais uma no minuto seguinte, em chute de Walber.

Aos 27, o Dourado foi ao ataque com Lucas Ramon, que cruzou, mas Joelson fez o corte. No rebote, Alexandre Melo arriscou de longe e a bola foi por cima do gol. Ainda no primeiro tempo, aos 41, mais uma chance para os visitantes. Após sequência de escanteios, Marcão conseguiu afastar e, na sequência, a arbitragem marcou falta no goleiro.

Marcão faz boas defesas, mas não evita eliminação do Sergipe

A segunda etapa começou com mais faltas e menos oportunidades de gols para as equipes. Aos 12, o Cuiabá teve uma oportunidade de bola parada. No entanto, após chute de Elvis, Elton errou a finalização. No minuto seguinte, a oportunidade foi para o Sergipe. Paulo Fernando fez o levantamento para Doda, que cabeceou e a bola passou perto.

Aos 28, o meia teve mais uma ótima chance. Mas o goleiro fez a defesa. No rebote, Bebel foi flagrado em posição de impedimento. No minuto seguinte, a resposta do Dourado foi com Elton. Após passe de Josiel, o atacante mandou de primeira, mas a bola foi por cima do gol. Já aos 48, os visitantes chegaram com Alexandre Melo, que parou no goleiro Marcão. Pelo regulamento, o Cuiabá avançou.

E agora?

Classificado, o Cuiabá terá o 4 de Julho na segunda fase, ainda sem data definida. O time piauiense jogará em casa e, nesta fase, se houver empate, a decisão será nos pênaltis.

Agora o Dourado volta suas atenções para o Campeonato Mato-Grossense. Já que enfrenta o Ação, na próxima segunda-feira (22), às 20h. Enquanto o Sergipe volta a campo apenas no dia 31 de março, diante do Maruinense, pelo Campeonato Sergipano.