Com tranquilidade, Flamengo goleia Resende e assume liderança do Carioca

Nessa sexta-feira (19), no Maracanã, Flamengo e Resende abriram a 4ª rodada do Campeonato Carioca. Contando com o retorno de alguns jogadores profissionais, o Rubro-Negro foi superior durante toda a partida, e venceu por 4 a 1, assumindo provisoriamente a liderança do torneio, e agora torcerá contra Volta Redonda e Portuguesa, para terminar a rodada na ponta.

Flamengo domina a primeira etapa, mas esbarra na retranca do Resende

A partida começou como se esperava, com o Rubro-Negro se impondo e ocupando o campo ofensivo da equipe do Gigante do Vale. Chegando pelas laterais do campo, a equipe do técnico Maurício Souza criou duas chances claras com Pedro, mas Fraga começou a escrever o seu nome como um dos destaques da partida, com duas grandes defesas. Outra tática usada pelo Flamengo foi pressionar a saída de bola, conseguindo recuperá-la ainda no ataque.

Um dos destaques dos donos da casa no começo de estadual, o volante Hugo Moura foi substituído logo aos 15 minutos, após um choque de cabeça. A mudança foi recuar João Gomes para a posição e colocar o colombiano Richard Ríos ao seu lado, e o colombiano criou duas boas chances, a segunda terminando em nova finalização de Pedro, se antecipando ao goleiro, mas a bola tirou tinta da trave.

Pouco exigido, o sistema defensivo se portou bem na primeira etapa, especialmente com o estreante Bruno Viana, que auxiliou efetivamente na saída de bola, mas o Rubro-Negro não conseguiu tirar o zero do placar antes do intervalo.

Avassalador, Flamengo supera atuação de Fraga na segunda etapa, goleia e assume a ponta

Para a segunda etapa, Maurício Souza escolheu tirar Richard para botar Rodrigo Muniz, buscando reforçar a força no ataque, e deu muito certo para o Rubro-Negro. Logo aos 3 minutos, Vitinho recebeu de Pedro, arriscou uma bomba da intermediária e acertou o ângulo de Fraga, abrindo o placar.

O camisa 21 rubro-negro seguiu sendo a principal arma ofensiva, e finalizou, sozinho na entrada da área, por cima do gol. Na saída de bola, novamente a pressão surtiu efeito, a bola sobrou para Vitinho na área, que soltou outra pancada, a bola explodiu no travessão e sobrou para Pedro tocar de cabeça para o fundo do gol, 2 a 0.

Após cobrança de escanteio, o Resende diminuiu com Paulo Victor, desviando pro gol após cabeçada de Derli, 2 a 1, mas o time da Gávea seguiu soberano e Fraga tentava evitar um cenário ainda pior para o alvinegro. Mas o jovem Rodrigo Muniz conseguiu furar a muralha aos 29, com um sem pulo da entrada da área, acertando o ângulo, após cruzamento de Matheuzinho, 3 a 1 e aos 46, após insistência de Michael, que cruzou para o jovem completar para fechar o placar, 4 a 1.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Botafogo, na quarta-feira (24) às 21h35, no Nilton Santos. Já o Gigante do Vale, que enfrentará o seu maior rival, Volta Redonda, na terça-feira (23) às 15h30, no Estádio do Trabalhador.