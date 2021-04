Joseph marca e garante vitória do América no clássico diante do Cruzeiro

Com gol de Joseph ainda no primeiro tempo, o América-MG saiu vitorioso, por 1 a 0, no clássico disputado contra o Cruzeiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte/MG, na tarde deste domingo (21). A partida foi válida pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2021, a última antes da paralisação por conta da onda roxa.

Joseph garante vitória no primeiro tempo

Os 45 minutos iniciais foram de baixo nível técnico e truncado pelo os dois lados do campo. Porém, com um time mais sólido, o América-MG foi superior ao Cruzeiro obrigando o goleiro Fábio a fazer intervenções. Com a ausência do atacante Ademir – que pode estar de saída – o Coelho jogou muito pouco pelas pontas, e forçou mais a partida pela região central, com Marcelo Toscano.

Melhor em campo, o time comandado por Lisca achou seu gol aos 34 minutos, com Joseph, após pegar uma sobra dentro da área. Já o Cruzeiro teve baixa eficiência do meio campo, com nenhuma jogada criada. O único chute a gol da equipe foi em um lance de falta, depois dos 40 minutos, em que Eduardo Brock isolou a bola.

Etapa final intensa

Ao contrário do primeiro tempo, os jogadores retornaram com mais intensidade para a etapa final. Com a vantagem no placar, o Coelho cresceu no jogo e criou mais oportunidades para ampliar, tendo acertado uma bola na trave com Marcelo Toscano.

O Cruzeiro também conseguiu criar mais chances, muito devido às entradas de Marcinho e Bruno José em campo, mas parava na boa atuação da zaga americana ou numa defesa de Matheus Cavichioli.

No último minuto, o árbitro marcou pênalti de Eduardo Brock em Léo Passos, que foi para a cobrança e desperdiçou. O zagueiro acabou recebendo cartão vermelho pela falta. Momentos antes, Matheus Pereira também havia sido expulso pelo segundo amarelo recebido.

Com a vitória, o América-MG chegou à quarta vitória na competição, se recuperando da derrota para a Caldense, sofrida na última rodada. Já a Raposa acumulou mais uma derrota, e mais uma má atuação, visto que o técnico Felipe Conceição vem tendo dificuldades em achar um padrão de jogo para a equipe titular.

Como fica

A vitória manteve o América-MG na vice-liderança, com 12 pontos – três a menos que o Galo. A Raposa, por sua vez, caiu duas posições, para o sexto posto, com sete pontos ganhos.

Devido à onda roxa em todo o estado declarado pelo Governo de Minas Gerais, a agenda esportiva do Campeonato Mineiro será paralisada por tempo indeterminado nesta segunda-feira (22).