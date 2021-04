Segura o bombardeio! Flamengo é quem mais chuta certo no Cariocão 2021

É correto afirmar que o Flamengo é o favorito para conquistar o título do Campeonato Carioca 2021, porém o futebol não deixa claro que o mesmo Flamengo vai ser o campeão. Tal superioridade precisa ser posta na prática. E é justamente isso que vem acontecendo no estadual do Rio de Janeiro.

Após sete rodadas de Taça Guanabara, o Rubro-Negro lidera o certame com cinco vitórias, um empate e uma derrota. Marcou 13 gols, sendo o melhor ataque da competição, e sofreu apenas três, sendo a segunda melhor defesa (Portuguesa sofreu dois). Esses números, além da liderança, mostram que o time de Rogério Ceni caminha numa trilha certa.

Quando o assunto é apenas a quantidade de chutes certos a gol, o atual bicampeão também tira onda. São 59 chutes à meta nas sete primeiras rodadas, criando uma média de 8,4 chutes certos por gol — a melhor do campeonato.

Atrás do Flamengo no ranking, aparece o Fluminense, que briga para entrar no G-4, ocupando atualmente a quinta posição. Terceira colocada no Cariocão, a Portuguesa é a primeira surpresa da temporada, sendo também a terceira lista. Vasco e Volta Redonda fecham o top 5.