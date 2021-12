Conheça adversários de América-MG e Fluminense na pré-Libertadores

Fluminense e América-MG conheceram seus primeiros possíveis adversários na fase prévia da Libertadores 2022. O Tricolor enfrenta o terceiro representante da Colômbia, que será Deportivo Cali ou Millonarios. Já o Coelho terá o Guaraní-PAR.

O sorteio ocorreu nesta segunda-feira (20), na sede da Conmebol, no Paraguai. Aliás, foram sorteados os confrontos das três primeiras fases do torneio. Os clubes brasileiros entraram direto na segunda fase.

Como é o 30º na classificação dos clubes sul-americanos, o Fluminense começou no pote 1, que tem a vantagem de decidir em casa. Já o América-MG não está entre os primeiros da lista. Logo, ficou no pote 2 e vai fazer o segundo jogo fora de casa.

Os três confrontos da primeira fase da Pré-Libertadores ficaram assim:

E1 - Montevideo City Torque (URU) x Barcelona de Guayaquil (EQU)

E2 - Deportivo Lara (VEN) x Bolívar (BOL)

E3 - Universidad César Vallejo (PER) x Olímpia (PAR)

O caminho do Fluminense

O primeiro adversário do Tricolor será o Deportivo Cali ou o Millonarios. Deportivo Cali e Tolima vão disputar na quarta-feira (22) o segundo jogo da final do Campeonato Colombiano. Na ida, houve empate, em 1 a 1. Assim, se o Tolima for campeão, o Fluminense enfrentará o Deportivo Cali. Se o Deportivo Cali ficar com o título, a equipe carioca terá o Millonarios pela frente.

Caso passe da segunda fase, o Fluminense pode pegar o Atlético Nacional (COL) ou E3 (Universidad César Vallejo-PER x Olímpia-PAR) na fase seguinte.

O caminho do América-MG

Por outro lado, o Coelho já sabe quem será seu primeiro adversário. Será o Guaraní, do Paraguai. Na sequência, caso avance na competição, o América-MG enfrentará o vencedor do duelo entre Montevideo City Torque (URU) x Barcelona de Guayaquil (EQU).

Outros confrontos da fase 2

Audax Italiano (CHI) x Estudiantes (ARG)

E3 x Universidad Católica (EQU)

E1 x Universitário (PER)

Plaza Colonia (URU) x The Strongest (BOL)

Everton (CHI) x Atlético Nacional (COL)

Datas das partidas

Os jogos da primeira fase serão nas semanas dos dias 9 e 16 de fevereiro. Já os da segunda fase serão nas semanas de 23 de fevereiro e 2 de março. Em seguida, na terceira fase, os jogos serão nas semanas de 9 e 16 de março. Por fim, o sorteio da fase de grupos da competição está marcado para o dia 23 de março.