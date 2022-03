Ribamar marca dois, vê Ituano empatar e Ponte Preta é rebaixada no Paulistão

Na tarde do último sábado (19) a Ponte Preta jogava suas últimas esperanças em ficar na Série A1 do Paulistão contra o Ituano no Moisés Lucarelli. A bola rolou pela última rodada e a partida acabou empatada em 2 a 2, com dois de Ribamar para os donos da casa, um de Kaio e um de Gerson Magrão para os visitantes.

Esse resultado classificou o Ituano para a próxima fase no grupo C, com 19 pontos, 10 atrás do Palmeiras. O jogo das quartas será na quarta-feira (23), às 21h35, no Allianz Parque.

Já para a Ponte Preta, o resultado não serviu, ela parou nos nove pontos e não chegou a ter chances de se salvar contra o rebaixamento para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Só vale golaço!

Logo aos três minutos de jogo a defesa da Ponte errou em uma saída de bola e Rafael Elias ficou com ela, conseguindo o passe para Gerson magrão, que bateu de cavadinha na saída do goleiro e viu a defesa tirar em cima da linha!

Mas aos 16 Ribamar ganhou do defensor na corrida e foi derrubado por Léo Santos dentro da área. A penalidade máxima foi marcada e Ribamar bateu no canto direito, com Pegorari acertando o canto, mas sem chances de defesa!

Aos 20 minutos Matheus Anjos chamou o defensor para dançar, cruzou e Fessin cabeceou por cima da meta de Pegorari. O jogo seguiu sem chances até os 39 minutos, quando Kaio bateu uma falta da entrada da área direto, mandando por cima da barreira, no ângulo direito, sem chances para Ygor Vinhas, empatando a partida!

No segundo tempo quem deu a saída foi a Ponte, que ficou tocando a bola até os 35 segundos, quando Léo Naldi recebeu na linha de fundo pelo lado direito, cruzou forte e Ribamar apareceu na primeira trave para desviar e colocar a Ponte na frente mais uma vez!

Aos 17 minutos, em um escanteio na esquerda a bola foi cruzada e Rafael Elias desviou, mas Ygor Vinhas ficou com ela.

Então aos 21 minutos Rafael Elias roubou a bola no campo de ataque e achou Gerson Magrão pelo meio, que bateu no alto, colocado, no canto esquerdo de Ygor Vinhas para empatar mais uma vez e assim sacramentar a classificação do Galo e a queda da Macaca!