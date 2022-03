Com dois gols de Hulk, Atlético-MG vence Caldense e sai em vantagem no Mineiro

O Atlético-MG garantiu vantagem para a final do Campeonato Mineiro, após vencer o Caldense por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (23), Mineirão. Hulk marcou os dois gols, se tornando o artilheiro isolado do novo Mineirão.

A primeira etapa foi bastante equilibrada, mas o Atlético passou pressionar e atacar o adversário. Essa pressão fez efeito aos 26 minutos, quando Ademir recebe um belo passe de Réver na área e tocou para Hulk, que abriu o placar.

Mas tarde, aos 38, Hulk foi derrubado na área da Veterana. O atacante ampliou o placar de pênalti, abrindo uma vantagem de 2 a 0.

A segunda etapa foi tranquila para o Atlético, seguindo um jogo ofensivo tendo oportunidades de aumentar o resultado. Porém, a equipe não obteve sequências nas finalizações, sendo assim o jogo terminou 2 a 0.

Próximo encontro

O jogo que decidirá um dos finalistas do torneio estadual ocorrerá no domingo, às 18h, no Mineirão