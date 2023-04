Fluminense vence Paysandu no Mangueirão e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Fluminense está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Paysandu, por 3 a 0, na noite desta terça-feira (25), no Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Na primeira partida, a equipe do treinador Fernando Diniz fez também três gols e somou seis na soma dos placares. Os gols foram marcados por Germán Cano, Keno e John Kennedy para o time carioca.

Fluminense faz primeiro tempo seguro no Mangueirão

Os minutos iniciais tiveram um pouco de pressão do Paysandu. O Papão estava atrás do placar devido ao resultado do primeiro jogo e estava precisando marcar quatro gols de diferença. O Fluminense, por sua vez, não tomou conhecimento disso, e marcou o primeiro gol com três minutos de partida.

Aos três minutos, Germán Cano abriu o placar. No lance, Jhon Arias cobrou a falta pelo lado direito do campo e levantou a bola na área. O atacante argentino dominou livre de marcação e bateu de primeira para estufar a rede do goleiro Thiago Coelho.

Durante o primeiro tempo, o Paysandu ensaiou algumas jogadas perigosas, mas não foi eficiente. Diferente do adversário carioca, que voltou a ampliar o placar na reta final da primeira etapa. Aos 43 minutos, Keno fez o segundo gol do Fluminense. Na ocasião, o atacante recebeu o passe perto da meia-lua, bateu colocado no canto direito e estufou a rede.

Segundo tempo sem sustos

No retorno ao segundo tempo, o Fluminense diminuiu um pouco a intensidade, mas continuou dominando a partida. Mesmo com substituições, o Tricolor foi soberano e pressionou a defesa do Paysandu. Com a entrada de John Kennedy na etapa final, o jovem atacante tricolor marcou o terceiro gol e sacramentou a classificação às oitavas de final. No lance, o camisa 9 driblou a marcação paraense pelo lado esquerdo, invadiu a área e bateu colocado no canto direito do gol do goleiro Thiago Coelho.

Próximo jogo

Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Fortaleza, no próximo sábado (29), às 16h30, na Arena Castelão, pela terceira rodada da competição. No mesmo dia, mas, às 19h, o Paysandu recebe o Águia do Marabá, pelo jogo de volta da semifinal do Parazão.