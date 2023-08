Em busca de mais espaço no Novo Hamburgo, meio-campista Christofer analisa momento no clube

O Novo Hamburgo tem realizado uma boa Copa FGF até aqui. Líder do Grupo C da competição, o anilado é forte candidato ao título do Troféu Rei Pelé. Mesclando um elenco que reúne jogadores experientes e algumas promessas, o resultado tem sido positivo.

Um dos bons nomes presentes no elenco é o meio-campista Christofer. Com passagem longa na base do Criciúma e revelado no Ceará, o jogador pretende ter maior minutagem no clube. Em conversa, Christofer analisou sua temporada no Novo Hamburgo:

“Tenho trabalhado forte para ter mais oportunidades de ajudar o Novo Hamburgo. Quando entrei pude ajudar a equipe e pretendo ser ainda mais útil aqui. Agradeço ao grupo e ao staff por me ajudar a evoluir no trabalho diário”.

Na sequência da Copa FGF, Christofer e o Novo Hamburgo voltam a jogar apenas no dia 30, em confronto contra o Pelotas, às 15h, no Estádio do Vale.