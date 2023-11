Em vitória do Internacional, Coudet controla velocidade e se preocupa com Johnny

Com a vitória do Internacional hoje (29) por 2 a 0 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal, o técnico argentino Eduardo Coudet em vitória com o Colorado diferente revelou as táticas utilizadas e contou mais da lesão do meio-campista norte-americano Johnny.

Sobre o jogo

Coudet foi questionado sobre qual foi a tática que o time adotou em um ambiente tão diferente por conta da alta temperatura e como conseguir voltar ao segundo tempo com o bom desempenho, o argentino respondeu:

“Acho que trocamos a movimentação e a parte tática, e também corremos bastante no primeiro tempo, necessitamos mudar a troca de passes.”

A mudança em focar a troca de passes ao invés da movimentação intensa, o que acabou agradando a mudança de postura para o técnico do Colorado.

Outra coisa discutida foi a falta de Johnny na partida após sofrer uma lesão e Coudet deu mais atualizações sobre a condição do jogador

“Ainda não conversei com o doutor, mas parece que ele (Johnny) torceu o tornozelo e parece que deu um susto já que o jogador encaixou em cima dele.”

O argentino ficou aliviado por não se tratar de algo tão sério, porém relata o susto que tomou no momento após entrada dura no meio campista



Eleições próximas

Próximo das eleições presidenciais do time gaúcho, um dos jornalistas perguntou à respeito do planejamento para o ano que vem e se Coudet já pensa em novos reforços para o Internacional, o técnico respondeu:

“Não falamos com o presidente, não vou falar até depois das eleições, tem muita coisa…Não tenho nada a falar.”

Eduardo complementou que sua cabeça está focada agora nos dois próximos jogos para tentar finalizar bem o Campeonato Brasileiro.

Com a partida contra Corinthians se aproximando, o treinador demonstrou preocupação com a temperatura de São Paulo, assim como o jogo de hoje:

“Falando do calor, tá fazendo muito calor em São Paulo e temos medo de sentir isso no jogo.”

Agora o Colorado tenta manter boa fase diante o Corinthians e tentar se manter na Sul-Americana para o ano que vem.

Sequência

O Internacional volta para campo no sábado (02) às 18h em jogo contra o Corinthians, a partida ocorrerá na Neo Química Arena e será válida para a trigésima sétima rodada do Brasileirão e você pode acompanhar pelo Premiere ou por aqui na VAVEL.