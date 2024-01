“Não tem favoritismo”, diz Jonathan sobre decisão da Recopa Catarinense

Na próxima terça-feira (16), a partir das 20h, a bola vai rolar para Criciúma x Marcílio Dias que decidem a Recopa Catarinense. O torneio de jogo único reúne o campeão estadual e o vencedor da Copa Santa Catarina do ano passado. Lateral-direito do Tigre, Jonathan nega qualquer tipo de favoritismo e diz que os dois times se prepararam muito bem para o confronto, o que deve proporcionar um jogo equilibrado e decidido por detalhes no estádio Heriberto Hülse.

“Não, futebol hoje em dia não nos permite apontar favoritos em duelos tão equilibrados. Não tem favoritismo. Assim como a gente trabalhou bastante durante a pré-temporada, mesmo sendo um curto período de tempo, eles também trabalharam. Estamos em pé de igualdade. Uma das coisas mais importantes no esporte é não se achar mais preparado do que ninguém, porque essa mentalidade pode te fazer relaxar dentro das competições. Queremos ganhar, mas com humildade e lealdade”, garantiu.

Quatro dias após a primeira final da temporada, o Criciúma estreia no Campeonato Catarinense contra o Figueirense, dia 20 de janeiro, às 16h30. Jonathan revela ansiedade para os clássicos que estão por vir. “O legal de jogar torneio estadual é que quase toda rodada tem um clássico diferente. A gente até se acostuma e aprende a lidar com isso, porque significa estar em constante pressão. Mas enfim, só quero voltar a jogar logo e ver novamente o estádio cheio com a nossa torcida fazendo aquela festa linda de sempre”, completou o atleta, de 31 anos.

Experiente, Jonathan disputou 18 partidas e deu uma assistência jogando pelo Criciúma em 2023. Foi uma das peças importantes da equipe treinada por Cláudio Tencati que garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro. Agora, segundo o jogador, a meta é superar esses números. “Quero jogar mais vezes, ajudar com assistências e cruzamentos precisos. Aperfeiçoar meu desempenho com e sem a bola, já que tudo começa com uma boa defesa. Estamos intensificando o ritmo dos treinos justamente por isso”, finalizou.