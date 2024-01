Na tarde desta quinta-feira (18), o Athletico Paranaense e o Novorizontino se enfrentaram pelas quartas de final da 54° Copa São Paulo de Futebol Júnior, o principal torneio de categorias de base do Brasil. O duelo aconteceu no estádio Municipal Doutor Lancha Filho, popularmente conhecido como Lanchão, e acabou com a vitória do time paulista por 3 a 1.

Muita chuva

No segundo tempo, o jogo ficou interrompido por cerca de 20 minutos, até a chuva dar uma amenizada. Mas mesmo após o reinício da partida, o gramado ficou comprometido pelas poças de água.

Controle do jogo

Durante a maior parte do confronto, o Novorizontino tomou conta das ações com bola. No primeiro tempo, o time paulista conseguiu ter mais volume de jogo, mas só conseguiu abrir o placar aos 47 minutos com Kauê Canela, que já tinha perdido três chances claras de gol.

Tentativa de reação

No início da segunda etapa, o Furacão até tentou uma reação, mas sofreu um belo gol de Luiz Otávio e depois a chuva comprometeu a tentativa dos paranaenses. Com o gramado cheio de poças de água, o jogo ficou mais difícil para as equipes. Mas o Athletico ainda conseguiu descontar.

Os gols da partida

Aos 47 minutos da etapa inicial, o Novorizontino abriu o placar com Kauê Canela. O tento saiu após o cruzamento de Enzo para Canela, que cabeceou, o goleiro defendeu, mas a bola voltou nos pés do camisa 9, que chutou rasteiro para tirar o zero do marcador.

Na segunda etapa, aos 19 minutos, Luiz Otávio marcou mais uma vez para os paulistas. Ele recebeu a bola na ponta da área e acertou um chute no ângulo do goleiro Filipe. Sem chance de defesa.

O Athletico conseguiu descontar aos 62 minutos, com Lima, que ficou com a bola após um bate-rebate na cobrança de escanteio. Ele deu um carrinho e colocou a bola no fundo da rede.

Aos 63, Enzo consolidou a classificação dos paulistas após bater de perna esquerda no contrapé do goleiro athleticano.

Confronto da semi

O Novorizontino espera o duelo entre Corinthians e América Mineiro, que ocorre ainda nesta quinta-feira (18), às 21h35 (horário de Brasília) para saber quem irão enfrentar na próxima fase. Os duelos da semi final serão disputados entre domingo (21) e segunda-feira (22).