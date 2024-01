Zé Roberto marca de pênalti, e Sport estreia com vitória diante do Petrolina no Campeonato Pernambucano

Na estreia do Campeonato Pernambucano, Sport e Petrolina se enfrentaram na Arena de Pernambuco na tarde deste sábado (13). Com um jogo pouco movimentado, o Leão da Ilha venceu por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Zé Roberto no segundo tempo.

A estreia do Sport no Campeonato Pernambucano também marcou o primeiro jogo sob o comando de Mariano Soso. Apesar de ocorrer em solo recifense, o mando de campo pertencia à fera sertaneja, pois o estádio Paulo Coelho não estava apto para sediar a partida.

Primeiro tempo que deixa a desejar

Na primeira etapa, o Sport demonstrou algumas características iniciais do estilo tático de Mariano Soso, com jogadas verticais, três zagueiros e um volante dando suporte, liberando os laterais. O Sport criou algumas oportunidades. No entanto, a dificuldade ofensiva estava no último toque e em jogadas mais criativas, o que deixou evidente que não conseguiam manter a intensidade.

Por outro lado, a fera sertaneja conseguiu explorar seu ataque, causando alguns sustos e aparecendo com frequência pelo lado esquerdo. A valorização do Leão passa por Romarinho e pelo goleiro Caíque França. Do lado do Petrolina, o zagueiro Mailson e o goleiro Cris se destacaram.

Pênalti marcado e Sport abre o placar

Com mudanças significativas no ataque e uma reconstrução no modelo de jogo, o técnico do Sport abandonou o sistema com três zagueiros e voltou ao formato 4-3-3. Paulinho reforçou o ataque no lugar do volante Ítalo, proporcionando velocidade ao Sport, que buscava solucionar seus problemas.

Em uma jogada individual de Romarinho, ele foi derrubado na pequena área, e Déborah Cecília assinalou pênalti. Zé Roberto, na cobrança, abriu vantagem com classe. No entanto, apesar do placar favorável, Mariano Soso demonstrou preocupação com a atuação da equipe, e à beira do gramado, a insatisfação estava estampada em seu rosto.

Sport vence, mas não convence

O Sport teve muitas dificuldades para dar o pontapé inicial no Campeonato Pernambucano de forma favorável, no entanto, não demonstrou grande entusiasmo.

Próximo jogo

O Sport enfrenta o Retrô na próxima terça-feira (16) às 20h30 (horário de Brasília) na Arena de Pernambuco. Enquanto isso, o Petrolina encara o Maguary, em Bonito na quarta-feira (17) às 15h (horário de Brasília).