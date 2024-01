O lateral-direito Claudinho renovou o seu contrato com o Criciúma. Formado na base do Tigre, o defensor completou 100 jogos pela equipe recentemente, e agora estende o vínculo com o clube até o final de 2025.

“Para mim, é uma alegria imensa seguir vestindo essa camisa. O Criciúma faz parte da minha formação como atleta e ser humano. Agradeço ao clube por confiar no meu trabalho e espero seguir agregando da melhor forma”, disse o defensor, de 23 anos, natural de Nova Veneza (SC), cidade próxima de Criciúma.

Com 102 jogos até aqui, Claudinho tem acumulado conquistas pelo Tigre. Campeão da primeira e da segunda divisão do Campeonato Catarinense, ele também participou dos acessos do Criciúma para as Séries B e A do Brasileirão. Após terminar 2023 como um dos destaques na campanha de retorno à elite nacional, o jogador iniciou 2024 com o título da Recopa Catarinense, conquistado diante do Marcílio Dias.

“Tenho vivido um momento muito especial aqui no Criciúma. Fomos campeões estaduais na última temporada, conquistamos o tão sonhado acesso para a Série A, e tivemos a alegria de iniciar 2024 com título. Sabemos que é uma temporada especial para o clube, e o grupo tem trabalhado forte para fazer mais um grande ano”, finalizou.

Após vencer os seus três primeiros jogos no Catarinense, o Criciúma volta a campo nesta quarta-feira (31). O Tigre vai visitar o Marcílio Dias, em duelo marcado para às 20h, pela quarta rodada do campeonato estadual.