Na tarde desta quinta-feira (02), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o técnico Arthur Elias convocou a Seleção Brasileira feminina para a disputa da Copa Ouro da Concacaf, em fevereiro, nos Estados Unidos. Dentre os nomes presentes na lista está Bia Menezes, lateral esquerda do São Paulo.

“Receber a notícia da convocação foi um misto de alegria e gratidão. Saber que vou contribuir para a história da seleção feminina é surreal. Mal posso esperar para me juntar às minhas companheiras de equipe, enfrentar novos desafios e representar o Brasil da melhor forma possível”, comenta Bia Menezes sobre a convocação.

O ano para Bia Menezes começou chegou de emoções e novidades. No início deste ano a lateral foi contratada pelo São Paulo. A jogadora assinou com o tricolor por dois anos e será atleta do clube até dezembro de 2025.

Na temporada passada ela era jogadora do Santos, no time da Baixada Santista foram mais de 100 jogos, tendo anotado quatro gols, e participado de outros sete com assistências.

Bia celebra essa nova fase e a realização do sonho de representar a seleção brasileira e conta que a convocação é um reconhecimento do o seu trabalho e esforço de anos.

“É uma emoção única saber que meu esforço foi reconhecido com a convocação. Estou verdadeiramente grata pela oportunidade de representar a seleção brasileira. Essa é a realização de um sonho e vou carregar comigo para sempre. Darei o meu máximo para honrar essa camisa com garra e comprometimento”, finaliza Bia Menezes

A Copa Ouro Feminina da Concacaf servirá como preparação do Brasil visando os Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto. A Seleção tem estreia marcada para o dia 21 de fevereiro, em San Diego, com adversário a ser definido - será conhecido somente dia 17, na disputa entre Haiti e Porto Rico, nos playoffs. A Conmebol foi convidada e terá outras representantes do futebol sul-americano, como Colômbia, Argentina e Paraguai.