Líder isolado e já classificado para a próxima fase do Campeonato Catarinense, o Criciúma terá uma semana livre de trabalho para recuperar jogadores e ajustar o time para o confronto do fim de semana contra o Joinville pelo estadual.

Restando dois jogos para encerrar sua participação na primeira fase, o Tigre lidera 21 pontos conquistados e luta para terminar na primeira colocação e levar a vantagem de decidir em casa nas próximas fases.

“Estamos fazendo um campeonato bastante consistente. A equipe já vem com um entrosamento da temporada passada e agregou bons valores para esse ano, que será de grandes desafios para nós. Temos que manter a concentração para fechar essa primeira fase na liderança e ter a vantagem de decidir as fases mata-mata ao lado do nosso torcedor”, destacou o lateral-direito Jonathan.

Na sua segunda temporada no clube carvoeira, Jonathan elogiou a organização do clube e projetou mais um ano de grandes jogos no Heriberto Hulse.

“Eu cheguei durante a temporada passada e me impressionei muito com a organização do clube. O Criciúma é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e se reorganizou para chegar nesse momento novamente. Teremos grandes jogos nessa temporada com Série A, Copa do Brasil e fase final do estadual. Quem ganha com isso é o nosso torcedor, o clube e a cidade”, finalizou o jogador de 31 anos.

O próximo duelo do Tigre está marcado para sábado (24), às 19 horas, contra o Joinville, no norte do estado.