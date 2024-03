Na noite desta quarta-feira (06), atuando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo largou na frente em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores e venceu o Bragantino por 2 a 1 em jogo válido pela terceira fase da Pré-Libertadores. Após o fim da partida, Fábio Matias, treinador do Botafogo, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas.

Entrevista coletiva

No começo da coletiva, Fábio ressaltou a força de seu adversário e fez questão de garantir que a classificação não está assegurada.

"Jogo difícil, sabíamos disso. Pegamos uma equipe qualificada do outro lado. É uma competição em que você tem quatro tempos distintos de jogo, agora temos mais dois tempos para jogar. Sabemos que vai ser difícil lá, mas da mesma forma que hoje vencemos temos condição lá também. Quero valorizar a atmosfera da torcida, a quantidade de pessoas que vibrou até o final. Nossa equipe teve uma coisa boa de manter a combatividade. Isso é fundamental em jogos de Libertadores, faz muita diferença. Entender que tem que ter o pé no chão sempre e manter isso de forma controlada, sem acreditar que conquistou algo. Tem o jogo da volta que vai ser muito difícil."

O treinador do Glorioso ainda falou sobre a fase iluminada de Júnior Santos, que chegou a 6 gols na Libertadores e se tornou o maior artilheiro da história do clube na competição.

"Júnior Santos está vivendo um momento maravilhoso, entendendo e interpretando bem o que temos pedido a ele em relação a busca dos espaços, jogar com espaços mais livres do que um jogo por dentro. Ele tem entendido isso, é um cara de muita potência, força, velocidade e que tem feito ótimos jogos. Que continue assim para nós, nesse ritmo. Mas preciso destacar não só ele. As coisas só acontecem se o conjunto da obra ajuda. E o conjunto hoje, em termos de competitividade, está sendo muito bom."

Em outro momento da entrevista, Fábio Matias falou sobre o final da temporada passada e afirmou que os traumas de 2023 não assombram mais o clube.

"Acho que ninguém tem lembrado mais de traumas recentes. Acho que essa página já foi virada, não passa na cabeça de ninguém. Inclusive quando a gente vai para o intervalo, vai muito tranquilo do que tem que se fazer. A nossa maior preocupação era ajustar o que tinha para ser ajustado. O Bragantino Red Bull faz um jogo de muito ritmo, ritmo, ritmo, então acaba ficando um pouco vivo. Para quem assiste é ótimo porque vê muitas situações de transição das duas partes, sendo um jogo de muita pressão. (Mas...) dessa parte mental, já falei, é ponto final. Ninguém nem lembra mais dessas situações aí. O principal hoje foi a questão do jogo, o que fazer ao voltar do intervalo e buscar o resultado positivo, que era sair com uma vitória independentemente do placar."