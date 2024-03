Na noite desta quarta-feira (06), atuando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo largou na frente em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores e venceu o Bragantino por 2 a 1 em jogo válido pela terceira fase da Pré-Libertadores.

Botafogo encontra gol no fim do primeiro tempo, mas não consegue segurar vantagem e vê Bragantino empatar na sequência

O Botafogo iniciou a partida tendo iniciativa por ter o mando de campo e precisar de uma vantagem para jogar a partida da volta de maneira mais tranquila. Nos primeiros 15 minutos, ambas as equipes conseguiram criar apenas 1 oportunidade de gol. O Bragantino, mantendo acabou cedendo espaços ao Glorioso, que passou a criar mais oportunidades de perigo na reta final da primeira etapa.

O torcedor botafoguense quase tirou o grito de gol na garganta aos 28 minutos, quando Júnior Santos recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e passou para Tiquinho Soares, que chegou um pouco atrasado e não conseguiu finalizar da melhor maneira, mandando a bola para fora. Aos 43, o mesmo Júnior Santos recebeu pela direita e novamente aprontou um salseiro ao invadir a área do Massa Bruta, porém desta vez o camisa 11 decidiu resolver sozinho para driblar a defesa e marcar um golaço no Nilton Santos.

No lance seguinte, já nos acréscimos, o Bragantino foi para o abafa final e conseguiu uma falta na intermediária esquerda do campo de ataque. Na cobrança, Helinho alçou na área e encontrou Juninho Capixada, que cabeceou com precisão e empatou a partida.

Bragantino volta buscando jogo, mas Júnior Santos, em lance de genialidade, define o jogo e garante vitória do Glorioso

O Bragantino voltou para o segundo tempo novamente se jogando no campo de ataque, mas pouco ia além de chutes de média distância ou bolas alçadas na área. O Botafogo, por sua vez, trocou Tchê Tchê por Marlon Freitas, deu ainda mais força ao setor de meio de campo e seguiu tendo em Júnior Santos sua principal arma. Se os paulistas tinham a bola nos pés por mais tempo, os cariocas eram extremamente objetivos, e isso ficou claro aos 26 e aos 27 minutos. Primeiro, Júnior Santos recebeu em velocidade e tentou repetir o lance do gol com cortes para dentro. Não deu certo. Logo em seguida, um golaço. Barborza lançou para o atacante dominar, tabelar com Damián Suárez, e emendar um voleio lindo: 2 a 1 e holofotes para o maior artilheiro do clube na história da Libertadores. A partir daí, o time de Bragança Paulista até tentou pressionar com fôlego novo no setor ofensivo. Nada que fosse capaz sequer de levar perigo ao gol de Gatito. A vantagem é do Glorioso por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Sequência

Após a importante vitória em casa, o Botafogo enfrentará o Sampaio Corrêa, em Saquarema, pela partida de ida das semifinais da Taça Rio, no próximo domingo (10). No entanto, para esta partida, a expectativa é que o clube poupe a maioria dos titulares de olho na partida de volta da Pré-Libertadores contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (13).