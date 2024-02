Ituano e RB Bragantino se enfrentaram na tarde deste sábado (24), no estádio Novelli Junior em Itu (SP), a equipe visitante saiu vencedora do confronto com o placar magro de 1 a 0.

Com os três pontos conquistados, o Bragantino basicamente confirmou sua classificação para a segunda fase da competição, até o momento foram 18 pontos em 10 rodadas.

O próximo duelo da equipe é contra o Rio Negro Aguillas (Colômbia), na terça-feira (27), a partida é o jogo de volta da segunda fase da Conmebol Libertadores, e uma simples vitória pode classificar o Toro Loko.

Justamente pensando no duelo pela competição internacional, o treinador Pedro Caixinha escalou um time alternativo para o confronto contra o Ituano, semelhante ao que já tinha empatado contra o São Paulo no último sábado, veja o que ele disse a respeito:

"Sim, a resposta que a equipa nos deu contra o jogo do São Paulo, foi muito importante para podemos prosseguir nesse sentido"

O técnico português ainda afirmou sobre o receio de uma eliminação precoce, já que caso a equipe não passe de fase na quarta-feira, o Bragantino não joga a Copa Sul-Americana.