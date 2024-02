Na noite da última terça-feira (27), o Red Bull Bragantino enfrentou o Águilas Douradas, da Colômbia, em partida válida pela segunda fase da Copa Libertadores de 2024. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta se classificou nos pênaltis pelo placar de 4 a 3.

Zero não saiu do placar!



Apesar de ser dominante, o Bragantino não apresentou muitos riscos ao gol adversário, repetindo o placar do confronto de ida. Houve apenas uma oportunidade real de marcar, originada de um erro do zagueiro Quiñónes. Vitinho aproveitou o vacilo, entrou na área e chutou cruzado, forçando Contreras a fazer a única defesa do jogo no primeiro tempo.

No segundo tempo, apenas dois lances emocionaram o jogo. Aos oigo minutos, Pineda driblou o marcador e disparou um chute potente, mas Cleiton fez a defesa. Aos 22 minutos, Helinho combinou passes com Sasha, encontrou Thiago Borbas desmarcado, mas a finalização foi fraca e facilitou a defesa de Contreras.



Nos pênaltis, com o placar em 0 a 0 até o último minuto, o Águilas teve o primeiro erro com Salazar, enquanto o Massa Bruta acertou todas as quatro cobranças até Goéz perder o ultimo pênalti, garantindo a classificação do Red Bull Bragantino.

Próximos jogos



Agora, o Bragantino aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Aurora, da Bolívia, para conhecer seu adversário na terceira fase da Libertadores. No próximo domingo, dia 3, o Massa Bruta vira a chavinha e enfrentará o Santos pela 11ª rodada do Paulistão, às 18h, no Nabi Abi Chedid.