Nesta quinta-feira (7), o Santos comunicou em suas redes sociais a devolução do lateral esquerdo Jorge junto ao Palmeiras. O atleta chegou em janeiro de 2024 para reforçar a equipe alvinegra, porém ele vinha em um processo de recondicionamento físico devido a grave lesão no joelho direito, ele não atingiu a forma física ideal esperada e com isso retornou ao seu clube de origem.

Jorge teve uma grande passagem no Peixe em 2019, na época ele fez 35 jogos com dois gols e três assistências, e contava com essa oportunidade para dar a volta por cima na carreira. Agora o jogador retorna ao Verdão em busca de se recuperar o mais breve possível e com o desejo de voltar a jogar.

Nota oficial do Santos FC

“O Santos FC informa que o lateral Jorge não seguirá no Clube e agradece todo o empenho do jogador nesse período que passou no CT Rei Pelé, bem como a parceria do Palmeiras. Em ritmo final de sua preparação física, Jorge retorna ao seu clube pela movimentação de contratações e renovações de atletas no time santista em sua posição.

O Santos FC destaca o total interesse e disposição do atleta em atuar com a camisa do Santos nesses dois meses e enaltece a colaboração do Palmeiras nesse período.“