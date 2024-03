Água Santa e Corinthians se enfrentam neste domingo (10), pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá início às 16h (horário de Brasília) e terá como palco o Estádio Primeiro de Maio. O Corinthians só cumpre tabela nesta partida, já que não tem mais chances de classificação às quartas, já o Água Santa ainda possui chances em seu Grupo e precisa da vitória para continuar na disputa por vaga na próxima fase.

TIMÃO SEM CHANCES DE CLASSIFICAÇÃO

O Corinthians chega para o confronto deste domingo apenas cumprindo tabela pela fase de grupos do estadual. Com quatro pontos a menos que o segundo colocado de seu grupo, o Timão, mesmo que vença em seu confronto, não conseguiria a pontuação necessária para brigar por uma vaga. Neste paulista, o timão acumulou até aqui 13 pontos em 11 partidas, com 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Mesmo não tendo mais chances, o Corinthians não deve poupar seus titulares e só será desfalcado por lesionados e suspensos. Dentre os suspensos, o técnico Antonio Oliveira, que será substituído por seu auxiliar.

Provável escalação: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Fausto Vera, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: Bruno Lazaroni

Desfalques: Gustavo Henrique e Antônio Oliveira (suspensos), Igor Coronado e Raniele (lesionados).

NETUNO BUSCA QUARTAS, MAS NÃO DEPENDE SÓ DE SI

Já o Água Santa chega à última rodada ainda sonhando com uma possível vaga na próxima fase. Atual terceiro colocado do Grupo B, o Água Santa possui 14 pontos em 11 partidas disputadas, mesmo número de pontos que a Ponte Preta, segunda colocada do Grupo. Para uma possível classificação às quartas, o Netuno precisa vencer o Corinthians e torcer por uma derrota da Ponte, que enfrenta o Santo André fora de casa. Caso esses resultados se confirmem, o Netuno alcança 17 pontos e se classifica na segunda posição de seu grupo. O time vem de eliminação na Copa do Brasil frente ao Vasco, mas provou seu futebol no confronto, e virá com força máxima para buscar a classificação.

Provável escalação: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Walber, Roger Carvalho e Arthur; Cristiano, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier, Neilton e Júnior Todinho. Técnico: Bruno Pivetti

Desfalques: Sem desfalques confirmados.

ARBITRAGEM

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Luís Marques e Alex Alexandrino