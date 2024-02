O Guarani recebe o São Paulo neste domingo (25), as 18h, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista 2024. A redonda vai rolar nas gramas do estádio Brinco de Ouro. O confronto tem contornos dramáticos para ambas as equipes.

Pelo lado dos mandantes, precisam vencer para espantar o fantasma de uma queda iminente para a A2. Já os visitantes estão precisando do resultado favorável para continuarem na briga pelas quartas de final da competição e consequentemente irem a copa do Brasil de 2025 sem precisar conquistar novamente o título.

O verde de Campinas busca se livrar da queda a A2

Após voltar de Guararema, o Guarani encerrou neste sábado a preparação para enfrentar o São Paulo. O time terá uma mudança, já que o lateral-direito Heitor está suspenso e Bruno Mendes, além dos volantes Wenderson e Lucas Araújo, afastados no início da semana após a ida deles à festa de aniversário de Neílton.

Provável escalação do Bugre: Vladimir, Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan (Márcio Silva) e Hélder; Matheus Bueno, Anderson Leite, Camacho e Régis; Reinaldo (João Victor) e Gabriel Santos (Pablo Thomaz).

Claudinei ressaltou a grandeza do jogo e a disposição de seus jogadires para se livrarem da zona de rebaixamento. "É um grande jogo né?! Já foi decisão de Campeonato Brasileiro, a gente sabe da grandeza desse jogo. E a gente espera que nós possamos todos nos entregar ao máximo nessa partida. Cada um fazer o seu melhor. Botar não só 100%, mas 110 ou 120% do que a gente tem de melhor em campo para que a gente possa conquistar o resultado."

O Tricolor Paulista busca a vaga nas quartas de final

O São Paulo não terá Luiz Gustavo na partida contra o Guarani, que não participou do treinamento deste sábado por conta de dores no tendão de Aquiles da perna direita. A notícia boa fica por conta dos retornos de Igor Vinícius, Wellington Rato, Lucas e Rodriguinho que participaram normalmente da atividade.

Provavel escalação do Soberano: Rafael, Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco (Belém) e Welington; Pablo Maia, Alisson e Luciano; Wellington Rato, Calleri e Lucas.

Fala, Calleri

O artilheiro Tricolor Jonathan Calleri foi que deu entrevista no meio da semana e falou de sua boa relação com o novo treinador: "Carpini vem com uma escola bem diferente da do Rogério e do Dorival, mas gente muito boa. Tranquilidade, é um cara sempre igual na derrota ou na vitória. Preparamos o jogo bem para ganhar do Palmeiras. Para ele era importante, a primeira final com o São Paulo. Quebramos o tabu em Itaquera depois de 10 anos, ganhamos a final... e o cara é o mesmo. Sabe que temos muito a melhorar. É um cara que é bem jovem, que compreende o jogador. Vai ter muito sucesso, é muito trabalhador."