Em mais um embate imbatível - o 11º consecutivo em 2024 -, o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fluminense, neste sábado (16), e garantiu sua vaga na decisão do Campeonato Carioca. Sob o comando de Tite, a equipe rubro-negra, que havia triunfado por 2 a 0 no duelo anterior, dominou o campo e não concedeu brechas ao time de Fernando Diniz no Maracanã.



O empate preservou a sequência defensiva excepcional do Flamengo, que não sofreu gols em 11 jogos consecutivos na temporada de 2024, evidenciando a consistência da equipe não apenas no ataque, mas também na defesa.

Expectativas para a final

Neste momento, o Flamengo aguarda ansiosamente a definição de seu adversário. No domingo (17), Nova Iguaçu e Vasco duelarão às 16h no Maracanã. Após o empate por 1 a 1 no primeiro embate, o Laranjinha da Baixada detém a vantagem de um novo empate. Já o Gigante da Colina necessita de uma vitória para garantir sua presença na final do Campeonato Carioca. As finais estão agendadas para os dias 31 de março e 7 de abril.

Desempenho do Fluminense

Por outro lado, o Fluminense enfrentou sua 13ª derrota consecutiva em clássicos cariocas e encerrou sua participação no Estadual. O Tricolor, que conquistou os títulos em 2022 e 2023, agora volta suas atenções para a estreia na fase de grupos da Libertadores, agendada para o dia 3 de abril, buscando reverter sua performance no cenário internacional após uma campanha decepcionante no Campeonato Carioca.