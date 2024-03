Rio de Janeiro, Brasil. A noite desse sábado (09) foi de clássico na cidade maravilhosa. O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados por Éverton Cebolinha e Pedro.

O primeiro dos 'Fla-Flus' que decidirão uma das vagas para a decisão do estadual fluminense terminou com vitória rubro-negra.

Desequilíbrio

O Maracanã presenciou uma partida extremamente tendenciosa taticamente ao Flamengo.

Os comandados de Tite desempenharam de forma muito intensa, estando mais próximos ao gol durante toda a partida.

As melhores e mais claras chances saíram dos pés de jogadores do Flamengo.

Pedro, centro-avante titular da equipe, foi quem apresentou maior volume de finalizações perigosas.

Para o lado do Fluminense, a arma mais acionada foi Jhon Arias, articulador principal e um dos jogadores mais incisivos do time.

Os gols que definiram a partida

Em bola rebatida pela defesa tricolor, Erick Pulgar se encontrou em boa condição para tentar uma bola enfiada, porém a execução do passe excedeu qualquer expectativa.

O volante chileno performou uma assistência por meio de um lançamento de longa distância com efeito.

Essa bola encontrou a trajetória de Éverton Cebolinha, que dentro da pequena área, teve apenas o trabalho de cabecear firme para o fundo das redes de Fábio.

O segundo gol da partida veio em jogada similar, de bola com qualidade sendo levantada por algum jogador do meio-campo, nesse caso Arrascaeta, e a conclusão vindo em cabeceio de dentro da área, dessa vez com Pedro.

A expulsão que deu clima emocionante no final

Em lance de erro no seu tempo de bola, o zagueiro Thiago Santos acabou tendo falta assinalada contra ele.

A falta foi em cima de Éverton Cebolinha, ponta-esquerda do Flamengo, e no entender da arbitragem dentro de campo foi passível de cartão amarelo.

No entanto, após revisão do VAR, foi dado cartão vermelho pelo lance e o defensor tricolor foi expulso.

O lance, ocorrido aos 20 minutos da segunda etapa, definiu o rumo da reta final da partida. Não fica dúvida quanto a isso.

Recado final da partida

Fluminense chega ao 12° clássico consecutivo sem vencer.

A última vitória em embates contra os rivais foi justamente contra o Flamengo, quando o venceu por 3 a 1 na grande decisão do Campeonato Carioca de 2023.

O dado assusta, pois aproxima o Fluminense de sua pior marca em clássicos, vivenciada em duas oportunidades: de 1995 a 1996 e de 1961 a 1962.

A marca é de 13 clássicos sem vencer.

Pode ser que, no próximo fim de semana, essa marca seja igualada, pois mais uma vez o Fluminense será posto a prova diante de um rival, o Flamengo.

Ao Flamengo, a partida importa por credenciar a segunda vitória consecutiva em 'Fla-Flus'.

A última vitória foi apenas há alguns dias, quando o rubro-negro venceu o rival de Laranjeiras por 2 a 0, em confronto válido pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

Momentos distintos

Flamengo, ao contrário do Fluminense, vivencia momento de estabilidade na temporada.

São 9 vitórias em 12 partidas disputadas no ano. O time não sofreu nenhuma derrota no ano, tendo empatado as 3 partidas restantes.

Espanta a estatística de ter sofrido somente um gol desde o início da temporada. Além disso, marcou 23 gols, ostentando um dos ataques mais efetivos do país.

Ao Fluminense, essa partida apenas significa a extensão de momento conturbado na segunda passagem de Fernando Diniz em Laranjeiras.

O tricolor saiu derrotado em 3 das últimas 6 partidas que disputou na temporada.

Nesse recorte, porém, também esta a conquista da Recopa Sul-Americana, o que ajuda o torcedor a se agarrar em alguma esperança de dias mais estáveis na temporada.

Próximos compromissos

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (16), diante do Flamengo, no Maracanã. Também é o próximo desafio do rubro-negro na temporada.

A partida está marcada para as 21h, tal qual como foi no jogo de ida.

Será a definição do primeiro finalista do estadual, que ainda aguardará o resultado da chave de Vasco x Nova Iguaçu para compôr a grande decisão do estadual.