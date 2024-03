O Treinador do Flamengo, Tite, não poupou os elogios ao time e a bela partida do rubro-negro na noite deste sábado (9). O Flamengo jogou o clássico contra o Fluminense no Maracanã, com mando do rival e torcida dividida. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca de 2024

“Tem uma relação de profissionais com transparência, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não querem tirar nada do adversário ou de arbitragem.” Disse Tite no começo da coletiva

Em relação a arbitragem, o comandante do Flamengo teve pouco a falar e apenas comentou por cima as situações polêmicas do jogo da noite de sábado (9). Além disso, não perdeu a oportunidade de exaltar o goleiro adversário

“Eu vi, tenho opinião, mas a direção que vai falar a respeito e do outro lado tem Fábio no gol né?”. Afirmou o treinador

Apesar do bom resultado, Tite ainda vê o jogo da volta como importantíssimo e que não se pode colocar o Fluminense de fora da disputa pela vaga na final. Ademais, também não analisou os números desta partida, mas confirma que foi um bom resultado

“Os números não da para avaliar agora, não tem jeito. A adrenalina fica ainda projetando uma semifinal que ainda está em aberto.” Aponta o treinador.

Confira outros trechos da coletiva de Tite



Tite sobre Púlgar

“ Eric é um grande jogador”

Flamengo sofreu muito pouco

“ele fala em consistência defensiva e o Mateus fala em fazer gol, equilíbrio, tem que ter os dois”



As estatísticas do Flamengo no campeonato e comparações com trabalhos antigos

“Nos últimos quatro trabalhos do Flamengo e aí é mérito dele, sabe quem fez mais gols como média? Vítor Pereira. Foi o que mais fez gol como média. O que que eu coloco em cima disso, para gente estabelecer, não só pra cá, não só pra lá, mas equilibrar estas situações e eu busco olhar o saldo de gols, quando tu olha o saldo de gols de uma equipe tu consegue ter uma referência para mim a estatística mais fidedigna daquilo que uma equipe se propõe. Se uma equipe não faz gol, tem problema. Se ela toma gols demais, ela tem problema



Tite sobre a contratação de Léo Ortiz e o encaixe no elenco

“O Flamengo projeta, aí vou falar, talvez, pela direção, pelo Bruno, Luiz Carlos, pelo Marcos, presidente, ele projeta uma equipe a médio, longo prazo. Independentemente do técnico, então ele tem dois atletas que estão jogando muito e selecionáveis, ele tem um extraordinário jogador, que é o David, com toda a experiência. Ele tem um garoto surgindo e procurando seu espaço que é o Bahia. Então tu tem que ter nessa estrutura, saiu o Rodrigo Caio e o Pablo, de ter um jogador desse nível em função de reposição e o Léo se encaixa tanto no perfil técnico quanto no perfil pessoa para manter uma longevidade, digamos assim, colocar diversas idades diversos, níveis diversas experiências desses atletas todos”



O Flamengo atendeu aos pedidos de Tite e de sua comissão técnica?

“Marcos falou está falado. A gente trabalha numa forma, há uma relação e um diálogo constante nessa busca. Claro que a grandeza do Flamengo como falei anteriormente, ele vai estar aberta e as situações que elas podem acontecer dentro do proprio cenário. O nacional né? Então, no internacional não, mas no cenário nacional tem e a gente conduz, com uma forma de sintonia”