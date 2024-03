O jovem zagueiro, Guilherme Maestri, foi contratado há pouco tempo para integrar a equipe sub-20 da Portuguesa da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Na tarde de ontem, o atleta teve a oportunidade de fazer a sua estreia pela lusa diante do Volta Redonda, no estádio Luso Brasileiro.

Maestri teve grande destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando atuava pela equipe do União Mogi. Após uma boa competição, vários clubes se interessaram pelos serviços do atleta, mas foi o projeto esportivo da Portuguesa que convenceu o jovem atleta a se mudar para a capital fluminense.

“Estou feliz de poder entrar em campo pela primeira vez com uma camisa tão tradicional como essa. Agradeço aos meus empresários e ao clube pela oportunidade de viver tudo isso. Espero poder ajudar a equipe da melhor forma possível em todas as partidas, pois estou aqui para somar com a equipe e dar o meu melhor para a Portuguesa”.

A próxima partida da Portuguesa será pela Copa Rio Sub-20 diante do Flamengo, na Gávea, às 15h do próximo sábado. A equipe rubro-negra não vem com uma boa campanha, fizeram apenas três pontos em nove possíveis, e a Portuguesa tentará manter a sua boa fase na próxima rodada.