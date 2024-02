Na noite deste sábado (03), o Grêmio venceu o Avenida, por 1 a 0, e assumiu à liderança do Gaúchão, no estádio dos Eucaliptos. Nathan Fernandes anotou o único gol da partida.

Imortal domina e marca

O jogo começou com o Avenida sendo superior e mantendo bola no pé. Aos três, Cristaldo cruza bem, JP Galvão cabeceia para o meio e a defesa afasta.

Na sobra, Franco bate forte para defesa do goleiro. Na sequência, após uma roubada de bola na intermediária, Nathan sai em contra-ataque sozinho, ajeita o chute e manda no veneno para o fundo das redes. Com vantagem no marcador, o Grêmio passou a ditar as ações dá reta final, mas sem tanto perigo ao gol adversário. Já a Nida quando tinha bola no pé, buscava construir boas jogadas e finalizações de fora da área.

Grêmio administra vitória

A partida recomeçou sem ânimo, mas com muitas alterações do comandante gremista. Aos 19, Lucas Besozzi, quase ampliou em chute de dentro da área para grande defesa de Carneiro.

O Avenida, por sua vez, tentava chegar pelo alto com Carlos Henrique, em cabeceio para fora. Nos minutos finais, na melhor chance da equipe da casa, Chicão aproveitou sobra de bola e bateu com desvio para fora, sem mudanças, o Grêmio levou à melhor por 1 a 0.

Mas, e como fica?

Com o bom resultado, o Grêmio foi a 12 pontos e está na liderança do Gauchão. Já o Avenida, segue em 10º lugar, com quatro pontos.

Próximos Jogos

Em jogos válidos pela 6ª rodada do Gauchão, o Grêmio volta a campo já na terça-feira (6), quando recebe o Novo Hamburgo às 21h30, na Arena. No quarta-feira (7), o Avenida visita o Juventude, às 19h, no Alfredo Jaconi.