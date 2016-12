Capitão do título da Taça Rio, zagueiro Luan retorna ao Volta Redonda: "Feliz em voltar para casa"

Luan foi capitão durante o Carioca deste ano | Foto: Úrsula Nery/Agência Ferj

Formado nas categorias de base do Volta Redonda e peça importante no título da Taça Rio da atual temporada, o zagueiro Luan, de 28 anos, está de volta ao Tricolor de Aço. A direção do clube confirmou a contratação na tarde desta quarta-feira (14) e o jogador chega com contrato de dois anos.

Animado com o retorno à Cidade do Aço, Luan espera repetir as boas atuações que o fizeram ser contratado pelo Zimbru, da Moldávia. "Estou muito feliz em voltar para casa e poder vestir novamente essa camisa tricolor, que faz parte da minha história. O ano de 2016 foi muito bom para a minha carreira e a expectativa é que 2017 possa ser ainda melhor. Aprendi muito nessa minha experiência fora do Brasil e volto com muito gás para ajudar o Voltaço nesse ano muito especial para o clube, que terá pela frente grandes competições e uma oportunidade de seguir crescendo no cenário nacional", mencionou o jogador.

Vice de futebol, Flávio Horta Júnior destacou que o retorno de Luan confirma o desejo do clube de montar uma equipe forte para o próximo ano. "Ele fez um grande Estadual e, por isso, o assédio foi muito grande e não conseguimos mantê-lo para a Série D. Porém, com o fim da temporada na Moldávia, surgiu a possibilidade do seu retorno e não medimos esforços para trazê-lo, porque além de um excelente jogador e agregar muita qualidade ao nosso sistema defensivo, é prata da casa, tem uma história com o clube, é ídolo da torcida, tem uma grande liderança no grupo e conhece a nossa filosofia de trabalho", enfatizou o dirigente.

Além do Volta Redonda e do Zimbru, Luan já defendeu o Goytacaz, Barra Mansa e o Tombense. Com a camisa do Tricolor de Aço, o zagueiro já conquistou dois títulos: a Copa Rio de 2007 e a Taça Rio de 2016. Em função do calendário do campeonato da Moldávia, a apresentação de Luan está prevista para o dia 26 de dezembro.

Luan está de volta ao clube que foi revelado | Foto: Pedro Borges/Fair Play Assessoria

Elenco se reapresenta nesta quinta-feira (15)

A temporada 2017 do Voltaço inicia-se oficialmente nesta quinta. Na sede social do clube, os jogadores se reapresentam para iniciar os trabalhos visando um dos anos mais importantes da história do Tricolor de Aço. Com Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Série C do Brasileirão a ser disputada, a diretoria trabalha para compor um elenco recheado e forte devido à grande quantidade de partidas que serão realizadas em 2017.

A conquista invicta da Série D fez com que o Brasil abrisse os olhos para o Voltaço. Com isso, peças importantes que participaram do título chamaram atenção de outros clubes e acabaram dando adeus ao Sul Fluminense.

O treinador Felipe Surian, o atacante Dija Baiano e o meia Marcos Júnior, destaque na grande decisão da Série D se transferiram para o América-RN; artilheiro do último Campeonato Carioca e ídolo tricolor, Tiago Amaral se despediu e defenderá o Boavista no próximo Estadual; goleiro e capitão, Mota está a caminho do CSA, equipe derrotada pelo Tricolor de Aço na final da quarta divisão nacional.

Trabalhando para manter o máximo possível da base campeã e contratando reforços pontuais, a diretoria já anunciou a renovação de vínculo de alguns jogadores: dentre eles o zagueiro Márcio Paraíba, o lateral-direito Luís Gustavo e o esquerdo Cristiano, os volantes João Cleriston e Marcelo, além do atacante David Batista.

A contratação já selada é do atacante Caio Cezar. Aos 21 anos, o jogador foi revelado no Palmeiras e já passou pelo Cruzeiro, Caldense-MG e Portuguesa-SP. Outro nome importante que a diretoria corre atrás é do também atacante Pipico, um dos destaques do Guarani na ascensão à Série B do Campeonato Brasileiro. Dirigentes trabalham para que a negociação se concretize o mais rápido possível.