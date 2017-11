Vila Nova freia interesse do Atlético-GO e renova com meia Alan Mineiro

Alan Mineiro renova seu contrato com o Vila Nova. (Foto: Divulgação/Vila Nova F.C)

O meia Alan Mineiro, principal jogador do Vila Nova na temporada com 11 gols marcados na Série B do Brasileirão, irá ficar mais um ano vestindo a camisa colorada. O clube renovou seu contrato para 2018 e freou o interesse do Atlético-GO, que já havia demonstrado interesse em ter o atleta para o próximo ano.

Alan não foi o único a renovar com o Vila Nova. Na última segunda-feira (20), o treinador Hemerson Maria assinou o vínculo de renovação com o clube por mais um ano. O detalhe é que o Atlético-GO também estava interessado no técnico, assim como está no zagueiro Wesley Matos, que também está negociando uma renovação com o Tigrão.

Apesar disso, o negócio de Wesley Matos é mais difícil. O zagueiro recebeu uma proposta do Fortaleza e alguns veículos da imprensa cearense já dão como certo o negócio entre o Leão da Pici e o jogador colorado.

O Vila Nova encerra sua participação na Série B nesse sábado (25), ás 17h30, contra o Londrina, no estádio Serra Dourada. A equipe goiana ocupa a 6ª colocação com 59 pontos e não tem mais chances de acesso para a Série A.