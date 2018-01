Guia VAVEL do Campeonato Mineiro de 2018: Boa Esporte

Fotomontagem: Isabelly Morais/VAVEL Brasil

O Boa Esporte Clube, atualmente, é uma das equipes que melhor representa o futebol do interior de Minas Gerais no cenário nacional. O time, que se mudou para a cidade de Varginha em 2011 após um vice da Série C no ano anterior, ainda como Ituiutaba, segue firme disputando a segunda divisão nacional após uma queda em 2015.

Com o título da terceira divisão em 2016, busca agora se impor no cenário estadual para comprovar mais ainda essa atual "supremacia" quanto aos outros times do interior. Para isso, o time que já revelou grandes nomes para o futebol como Moisés (período de empréstimo junto ao América-MG) e Petros, aposta em jovens que podem lhe render frutos e vitórias no Campeonato Mineiro.

O Boa Esporte já encara uma pedreira logo no começo do campeonato, o gigante e atual campeão Atlético-MG no Estádio do Melão, em Varginha, no dia 18 de janeiro, às 19h30.

Elenco para 2018

O elenco que alcançou o 10º lugar na Série B do ano passado foi quase todo renovado, e alguns dos jovens destaques como Ruan e Thaciano rumaram a times com maior visibilidade nesta temporada. Porém, o clube se reforçou na janela de transferências e trouxe alguns nomes que podem ajudar no campeonato.

São eles os zagueiros Renato Justi, vindo do América-MG, e Igor, que integra o grupo após passagem no Sport. Além dos defensores, no setor de meio-campo, o paraguaio Nelson Ruiz e o volante Amaral, campeão da Copa do Brasil em 2013, são os principais nomes do time. No ataque, a equipe aposta em dois jovens jogadores, João Guilherme de 23 anos e Geronimo de 20.

Destaque

Em um time do interior e que se reformulou quase por inteiro para a temporada 2018, o destaque maior vai para o goleiro mantido da última série B, o goleiro Fábricio. Jogador que ganhou a posição durante o último ano e se mostrou bastante segurança em suas atuações. Porém, não temos como não destacar o paraguaio Nelson Ruiz, volante que veio do Nacional Potosí, da Bolívia, e que será um dos únicos estrangeiros dos times do interior de Minas Gerais.

Técnico

O treinador Sidney Moraes, oriundo do próprio Boa em seu começo de carreira em 2011, rodou o país em clubes como Avaí, Ponte Preta e Paysandu. O profissional, no entanto, encontrava-se desempregado até novembro de 2017, quando o Boa o repatriou e ele salvou a equipe da degola. Sidney teve, então seu contrato renovado para esta temporada.

Tabela da Equipe

Quinta-feira, 18/01: Atlético MG - casa Domingo, 21/01: Villa Nova - fora Quarta-feira, 24/01: Democrata GV - casa Sábado, 27/01: América MG - fora Domingo, 04/02: Caldense - fora Sábado, 10/02: Tombense - casa Domingo, 18/02: Uberlândia - casa Sábado, 24/02: Cruzeiro - fora Sábado, 03/03: Tupi - fora Quarta-feira, 07/03: Patrocinense - casa Domingo, 11/03: URT - fora

Campanha do ano passado

O clube disputou o Módulo II do campeonato na temporada anterior e se garantiu na disputa da elite após o vice campeonato no hexagonal final do torneio, ficando atrás apenas do Patrocinense, que também disputa a primeira divisão estadual este ano.