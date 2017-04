Roger mantém sigilo sobre escalação do Atlético-MG para enfrentar Cruzeiro

Roger permitiu apenas que os goleiros treinassem na manhã desta sexta-feira (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O Atlético já tem equipe definida para enfrentar o Cruzeiro, no domingo (30), no Mineirão, pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. A essa definição, porém, ficará ''presa'' na cabeça do técnico Roger Machado até momentos antes do jogo. O comandante alvinegro manterá segredo a respeito da escalação, mas deu algumas ''pistas'' aos jornalistas.

“Já tenho definido, mas não preciso divulgar antes. Pela lógica e pela sequência de jogadores que a gente tem utilizando, não é difícil de adivinhar. O Cruzeiro, pelos problemas recentes de lesão, pode gerar mais dúvida. Por isso a gente tenta montar o quebra-cabeça. O Mano fica do lado dele passando algumas informações para confundir aqui. Não vai fugir muito do que a gente deve fazer não”, disse.

O treino com bola nesta sexta-feira (30) ocorreu exclusivamente para os goleiros, enquanto os jogadores de linha ficaram na academia, fazendo trabalhos físicos. Neste sábado (29), Roger fará o último treinamento tático antes do clássico, que será fechado à imprensa. Este será o momento em que ele conversará com os atletas e definirá qual esquema tático adortará para a partida. Nos últimos dois jogos do Galo, contra URT e Libertad, o treinador mostrou uma mudança no esquema da equipe, abdicando do 4-1-4-1 e adotando o 4-2-3-1.

“Nesses momentos decisivos, o que você puder negar de informações para o adversário, deixar algumas dúvidas em relação a característica do jogador que vai a campo, ou sobre a estratégia que será utilizada na partida, não vai te dar vantagem durante o jogo inteiro. Mas te dá vantagem em um começo de um jogo e pode trazer o fator emocional ao seu favor. Por isso que algumas vezes nego a abertura do treino, para ter privacidade de conversar com os atletas dentro da atividade, sem que vocês [imprensa] estejam de olho no que a gente está passando de informação” comentou.

Possibilidades não faltam para Roger: Cazares e Otero mostraram bom futebol no jogo contra o Libertad, em partida válida pela Libertadores, enquanto Marlone, que não atuou na ultima quarta-feira (26) porque não está inscrito na competição sul-americana, mostrou bom rendimento contra a URT, no domingo passado. Além do meio-campo, Roger também tem a ''dúvida boa'' em relação a Fred e Rafael Moura, artilheiros do time na temporada.

“Tudo é possível. Depende de como as coisas se acomodam dentro de campo. A formação com jogadores mais fortes à frente, que possuem a função de jogar entre os zagueiros, depende de qual característica que você tem entorno deles. Não é porque tem dois atacantes altos que vão ficar cruzando bola na área o tempo inteiro. Eu não vejo somente dessa forma. O Rafael, muito embora seja um jogador que goste de jogar entre os zagueiros, também tem técnica para sair da área, puxar umas diagonais mais profundas, fazer um bom pivô, fazer um bom tabelamento de meio. O Fred também tem essa característica. Um pouco menos que o Rafael, mas também sabe fazer isso. Depende do jogo. O ideal é você ter em campo e no banco jogadores que você possa alterar a característica do jogo”, completou.

O provável Atlético, de acordo com as informações fornecidas pelo técnico, é: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Rafael Carioca e Elias; Maicosuel, Robinho e Marlone; Fred. O jogo da final será no Mineirão, às 16h, com 90% da torcida celeste, e 10% de torcida alvinegra.